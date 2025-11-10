Супертајфун се приближава Тајвану, наређена евакуација

Извор:
10.11.2025
Власти округа Хуалијен у источном Тајвану наредиле су затварање школа и канцеларија због приближавања супертајфуна "Фунг-вонг", а становници у појединим областима позвани су на евакуацију, објавила је тајванска Централна новинска агенција /ЦНА/.
Становништво села Гуангфу и око 10 сусједних заједница добило је налог за брзу евакуацију на безбједније локације, објавила је ЦНА.
Тајфун је погодио Филипине јуче, када су погинуле најмање четири особе, а евакуисано је више од милион људи.
Крајем септембра, јаке поплаве усљед тајфуна "Рагаса" довеле су до пуцања бране у округу Хуалијен, узрокујући 19 смртних случајева, пет лица је нестало, док је 157 повријеђено.
Трајектни саобраћај између Тајвана и континенталне Кине такође је обустављен због предстојеће олује.
Централна метеоролошка управа Тајвана саопштила је да се супертајфун "Фунг-вонг" тренутно налази око 500 километара јужно од острва. Очекује се да ће олуја ослабити како се буде приближавала, али ће и даље доносити обилне падавине.
