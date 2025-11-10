Logo
Супертајфун се приближава Тајвану, наређена евакуација

Извор:

СРНА

10.11.2025

11:52

Коментари:

0
Тајфун Филипини
Фото: Aaron Favila/Tanjug/AP

Власти округа Хуалијен у источном Тајвану наредиле су затварање школа и канцеларија због приближавања супертајфуна "Фунг-вонг", а становници у појединим областима позвани су на евакуацију, објавила је тајванска Централна новинска агенција /ЦНА/.

Становништво села Гуангфу и око 10 сусједних заједница добило је налог за брзу евакуацију на безбједније локације, објавила је ЦНА.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Хроника

Особа из Црне Горе ухапшена у БиХ по Интерполовој потјерници

Тајфун је погодио Филипине јуче, када су погинуле најмање четири особе, а евакуисано је више од милион људи.

Крајем септембра, јаке поплаве усљед тајфуна "Рагаса" довеле су до пуцања бране у округу Хуалијен, узрокујући 19 смртних случајева, пет лица је нестало, док је 157 повријеђено.

Трајектни саобраћај између Тајвана и континенталне Кине такође је обустављен због предстојеће олује.

Емилија Кларк

Сцена

Денерис Таргарјен доживјела два мождана удара

Централна метеоролошка управа Тајвана саопштила је да се супертајфун "Фунг-вонг" тренутно налази око 500 километара јужно од острва. Очекује се да ће олуја ослабити како се буде приближавала, али ће и даље доносити обилне падавине.

Тагови:

tajfun

Tajvan

Коментари (0)
