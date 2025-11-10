Орбан: Док год је Трамп предсједник неће бити санкција Мађарској

Извор:
Танјуг
10.11.2025
09:57
Коментари:0
Мађарски предсједник Виктор Орбан изјавио је данас да се америчке санкције на руски гас и нафту Мађарској неће уводити док год је он премијер те земље, а Доналд Трамп предсједник Сједињених Америчких Држава.
Он је рекао да се са Трампом "руковао" поводом изузећа Мађарске од америчких санкција за нафту на неодређено вријеме и истакао да није претјеривање да се каже да су управо завршени "до сада најважнији преговори у години", преноси МТИ.
Додао је да улог за Мађарску није могао да буде већи, и да би ступање на снагу америчких санкција руским изворима енергије изазвало двоструко до троструко повећање трошкова комуналних услуга, и повећање цијена бензина за 2,5 евра по литру до Божића.
- Права катастрофа. Спријечили смо ову опасност. Тако да мађарске породице могу да имају Божић какав желе - казао је Орбан.
