Орбан: Док год је Трамп предсједник неће бити санкција Мађарској

Извор:

Танјуг

10.11.2025

09:57

Коментари:

0
Орбан: Док год је Трамп предсједник неће бити санкција Мађарској
Фото: Танјуг/АП

Мађарски предсједник Виктор Орбан изјавио је данас да се америчке санкције на руски гас и нафту Мађарској неће уводити док год је он премијер те земље, а Доналд Трамп предсједник Сједињених Америчких Држава.

Он је рекао да се са Трампом "руковао" поводом изузећа Мађарске од америчких санкција за нафту на неодређено вријеме и истакао да није претјеривање да се каже да су управо завршени "до сада најважнији преговори у години", преноси МТИ.

Ефтихија и њена мајка

Свијет

Пронашла мајку након више деценија и сазнала језиву истину

Додао је да улог за Мађарску није могао да буде већи, и да би ступање на снагу америчких санкција руским изворима енергије изазвало двоструко до троструко повећање трошкова комуналних услуга, и повећање цијена бензина за 2,5 евра по литру до Божића.

- Права катастрофа. Спријечили смо ову опасност. Тако да мађарске породице могу да имају Божић какав желе - казао је Орбан.

Виктор Орбан

Доналд Трамп

