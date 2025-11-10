Logo
Large banner

Пронашла мајку након више деценија и сазнала језиву истину

Извор:

Агенције

10.11.2025

09:56

Коментари:

0
Ефтихија и њена мајка
Фото: Screenshot / YouTube

У 1950-има, у Грчкој која је тек почињала зацјељивати ране из Другог свјетског рата и крвавог грађанског сукоба, амерички брачни пар Џејмс и Рут Форест усвојили су осмомјесечну бебу из атинског сиротишта.

Рекли су им да је њена мајка вјероватно умрла при порођају. Име дјевојчице било је Ефтихија, и то је била једина информација коју су добили.

nikola tesla vikimedia

Наука и технологија

Тесла прецизно предвидио како ће свијет изгледати 2035. године

Та су усвајања била организована преко грчког свештеника, двојице адвоката и организације ПОГО (Родитељи грчке сирочади), кроз коју је између 70 и 90 дјеце стигло у Сан Антонио и друге дијелове Тексаса.

Тадашња Грчка била је земља сиромаштва и друштвеног осрамоћивања самохраних мајки. Хиљаде дјеце завршило је у рукама разних “посредника”, доктора, адвоката, болничара, полицајаца и свештеника који су од очајних жена чинили “људску робу”. Усвајања су често “легализована” брзим судским одлукама, али су у суштини била неетична и често незаконита, по цијени од 2.500 до 5.000 долара по дјетету.

Мала Ефтихија постала је Линда Керол Форест, дијете вољених родитеља. Одрасла је у љубави, завршила школу, удала се за Боба Тротера и добила двоје дјеце, Хедер и Џастина.

Ипак, годинама је тињала жеља да сазна истину о својим коријенима.

Продавали су бебе годинама

Након смрти својих усвојитеља, 2015. и 2017. године, Линда је кренула у потрагу за биолошком породицом. Помоћу адвоката и упорности, пронашла је документ из сиротишта: право име њене мајке било је Хариклеја Нула, из села Странома, у брдовитој регији Нафпактије.

Трудница

Хроника

Трудница претучена након удеса: Нападач је пљунуо и ударио у груди

"Иако сам претпостављала да је мајка мртва, 2017. године дошла сам у Грчку и доживјела чудо. Хариклеја је била жива”, каже Линда, позната данас као Ефтихија Нула Тротер.

Њихов сусрет био је емотиван и снажан.

Од тада је Ефтихија посветила живот помагању другима. Основала је организацију “Ефтихија Пројекат”, која бесплатно помаже усвојеним Грцима широм свијета да пронађу своје биолошке породице.

Процјењује се да данас између 4.000 и 5.000 Грка у свијету, највише у САД и Холандији, потиче из таквих усвајања. Ефтихија је више од 30 пута путовала из Тексаса у Грчку, помажући људима да пронађу мајке, очеве, браћу и сестре.

У јуну 2025. организовала је четврти годишњи скуп усвојених Грка у Лас Вегасу, мјесто гдје се дијеле приче, ДНК тестови, сузе и нада.

Систем брзих усвајања био је скандалозан. "Њујорк Тајмс" је 1959. године објавио да је бивши предсједник АХЕПА и судија из Њујорка, Стивен Скопас, ухапшен због посредовања у продаји грчких беба за 2.500 до 3.000 долара. Иако је касније ослобођен, скандал је шокирао јавност.

Године 1962. разоткривен је још већи скандал у сиротишту “Свети Стилијан” у Солуну, гдје је особље током 13 година незаконито продавало бебе. Неки су признали кривицу, док су многи прошли с минималним казнама или ослобађањем, што је означило почетак краја ове “индустрије”.

saobraćajna nezgoda uvidjaj policija rs

Хроника

Полиција трага за возачем који је усмртио жену у Бијељини

Тек 2. маја 2025. грчка држава законски је омогућила усвојеним Грцима из дијаспоре да затраже повратак држављанства. Министар унутрашњих послова Теодорос Ливаниос потписао је одлуку којом се дефинишу правила.

Они који су рођени у Грчкој, а усвојени без своје воље, имају право да се поново упишу као грађани Грчке, а прихватају се и алтернативни документи: од матичних књига рођених, болничких потврда и изјава свештеника, до доказа из сиротишта.

Подијели:

Тагови:

Грчка

majka

bebe

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сутра наставак сједнице НСРС

Република Српска

Сутра наставак сједнице НСРС

58 мин

0
Магла сунце

Регион

Због загађеног ваздуха шест градова у ''црвеној зони''

1 ч

0
Фудбалер погинуо у језивој саобраћајној несрећи

Фудбал

Фудбалер погинуо у језивој саобраћајној несрећи

1 ч

0
Евро паре новац

БиХ

Полиција Брчко дистрикта упозорила грађане на појаву филмских новчаница

1 ч

0

Више из рубрике

Нова правила за пријевремено пензионисање

Свијет

Нова правила за пријевремено пензионисање

1 ч

0
Деценијама глумила да је слијепа, разлог је невјероватан

Свијет

Деценијама глумила да је слијепа, разлог је невјероватан

1 ч

0
Руска војска

Свијет

Руски ПВО оборио 71 украјински дрон

2 ч

0
Кина укинула посебне лучке таксе за америчке бродове

Свијет

Кина укинула посебне лучке таксе за америчке бродове

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

36

Укинут притвор полицајцу осумњиченом за сексуалну злоупотребу дјетета

10

30

За девет мјесеци Бањалуку посјетило више од 96.000 туриста

10

29

Направите сами сируп од ловора који ће вам помоћи да се ријешите упорног кашља

10

18

Амад Рори нови играч КК Игокеа

10

12

Ускоро почиње Божићни пост: Ево којих правила се треба придржавати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner