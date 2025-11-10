Пронашла мајку након више деценија и сазнала језиву истину

Извор:
10.11.2025
У 1950-има, у Грчкој која је тек почињала зацјељивати ране из Другог свјетског рата и крвавог грађанског сукоба, амерички брачни пар Џејмс и Рут Форест усвојили су осмомјесечну бебу из атинског сиротишта.
Рекли су им да је њена мајка вјероватно умрла при порођају. Име дјевојчице било је Ефтихија, и то је била једина информација коју су добили.
Та су усвајања била организована преко грчког свештеника, двојице адвоката и организације ПОГО (Родитељи грчке сирочади), кроз коју је између 70 и 90 дјеце стигло у Сан Антонио и друге дијелове Тексаса.
Тадашња Грчка била је земља сиромаштва и друштвеног осрамоћивања самохраних мајки. Хиљаде дјеце завршило је у рукама разних “посредника”, доктора, адвоката, болничара, полицајаца и свештеника који су од очајних жена чинили “људску робу”. Усвајања су често “легализована” брзим судским одлукама, али су у суштини била неетична и често незаконита, по цијени од 2.500 до 5.000 долара по дјетету.
Мала Ефтихија постала је Линда Керол Форест, дијете вољених родитеља. Одрасла је у љубави, завршила школу, удала се за Боба Тротера и добила двоје дјеце, Хедер и Џастина.
Ипак, годинама је тињала жеља да сазна истину о својим коријенима.
Након смрти својих усвојитеља, 2015. и 2017. године, Линда је кренула у потрагу за биолошком породицом. Помоћу адвоката и упорности, пронашла је документ из сиротишта: право име њене мајке било је Хариклеја Нула, из села Странома, у брдовитој регији Нафпактије.
"Иако сам претпостављала да је мајка мртва, 2017. године дошла сам у Грчку и доживјела чудо. Хариклеја је била жива”, каже Линда, позната данас као Ефтихија Нула Тротер.
Њихов сусрет био је емотиван и снажан.
Од тада је Ефтихија посветила живот помагању другима. Основала је организацију “Ефтихија Пројекат”, која бесплатно помаже усвојеним Грцима широм свијета да пронађу своје биолошке породице.
Процјењује се да данас између 4.000 и 5.000 Грка у свијету, највише у САД и Холандији, потиче из таквих усвајања. Ефтихија је више од 30 пута путовала из Тексаса у Грчку, помажући људима да пронађу мајке, очеве, браћу и сестре.
У јуну 2025. организовала је четврти годишњи скуп усвојених Грка у Лас Вегасу, мјесто гдје се дијеле приче, ДНК тестови, сузе и нада.
Систем брзих усвајања био је скандалозан. "Њујорк Тајмс" је 1959. године објавио да је бивши предсједник АХЕПА и судија из Њујорка, Стивен Скопас, ухапшен због посредовања у продаји грчких беба за 2.500 до 3.000 долара. Иако је касније ослобођен, скандал је шокирао јавност.
Године 1962. разоткривен је још већи скандал у сиротишту “Свети Стилијан” у Солуну, гдје је особље током 13 година незаконито продавало бебе. Неки су признали кривицу, док су многи прошли с минималним казнама или ослобађањем, што је означило почетак краја ове “индустрије”.
Тек 2. маја 2025. грчка држава законски је омогућила усвојеним Грцима из дијаспоре да затраже повратак држављанства. Министар унутрашњих послова Теодорос Ливаниос потписао је одлуку којом се дефинишу правила.
Они који су рођени у Грчкој, а усвојени без своје воље, имају право да се поново упишу као грађани Грчке, а прихватају се и алтернативни документи: од матичних књига рођених, болничких потврда и изјава свештеника, до доказа из сиротишта.
