Тесла прецизно предвидио како ће свијет изгледати 2035. године

Никола Тесла, један од највећих умова 20. вијека, није био само проналазач, већ и визионар. У првим деценијама прошлог вијека, на предавањима и у интервјуима, Тесла је предвидио бројне ствари које обликују нашу свакодневицу данас.
Тесла је још тада говорио о паметним уређајима за масовну комуникацију, о бежичном преносу енергије и иновацијама које ће промијенити свијет. Његове идеје из тог времена и даље задивљују својом далековидношћу.
Још 1926. године Тесла је говорио о могућности да људи комуницирају путем малих уређаја способних да преносе слике и звук на велику удаљеност.
„Кроз телевизију и телефонију савршено ћемо се видјети и чути као да смо лицем у лице, упркос удаљености од хиљада километара. Човјек ће моћи да га носи у џепу прслука“, рекао је тада Тесла.
У вријеме када су комуникације биле ограничене на телеграфске и телефонске линије, ова изјава је била запањујуће футуристичка.
Тесла је 1935. године предвидио потребу за институционализованом заштитом животне средине. Он је говорио о загађењу као изазову који ће бити незамислив за будуће генерације:
„Загађење наших плажа какво данас постоји око Њујорка изгледаће незамисливо нашој дјеци и унуцима, баш као што нам се чини живот без текуће воде.“
Његова предвиђања материјализована су 1970. године, када је основана Агенција за заштиту животне средине (ЕПА).
Тесла је вјеровао да ће будуће генерације више цијенити знање и научни напредак него војне побједе.
„Биће славније борити се против незнања него умријети на бојном пољу. Откриће нових научних истина биће важније од препирке дипломата“, изјавио је 1935. године, промовишући визију свијета у којем образовање и истраживање постају приоритети.
Једно од његових најинтригантнијих предвиђања тицало се друштвене улоге жене.
Још 1926. Тесла је тврдио да ће жене стећи супериорност у образовању и научним достигнућима:
„Ова борба људске жене за равноправност полова завршиће се новим полним поретком, са женом као супериорном.“
Његове ријечи биле су далеко испред времена и предвидјеле су промјене које су се почеле дешавати деценијама касније.
Тесла је био међу првим мислиоцима који су озбиљно размотрили могућност робота и аутоматизације.
„Рјешење наших проблема није у уништавању, већ у овладавању машином… Безброј активности које и даље обављају људске руке обављаће аутомати… У двадесет првом вијеку робот ће заузети мјесто робовског рада“, предвидио је он 1935. године.
Данас, са развојем вјештачке интелигенције и роботике, те ријечи звуче пророчански.
Тесла је предвидио и развој летећих машина које не би користиле гориво, што би могло довести до већег међународног разумијевања и сарадње.
„Биће политички делотворан усклађивањем међународних интереса; створиће разумијевање умјесто разлика“, изјавио је 1926. године, наговештавајући да техничка достигнућа могу помоћи у изградњи мира.
Док су вијести у његово вријеме долазиле искључиво путем штампе, Тесла је замишљао свијет у коме се информације преносе бежично, директно у наше домове.
„Моћи ћемо да присуствујемо и чујемо догађаје – инаугурацију предсједника, разарања земљотреса или терор битке, баш као да смо присутни“, изјавио је он још 1926. године.
Други аспект његовог предвиђања био је концепт бежичног преноса енергије. Тесла је рекао:
„Када бежични пренос енергије постане комерцијалан, транспорт и пренос ће бити револуционисани. Филмови се већ преносе бежично на кратким удаљеностима. Касније ће удаљеност бити неограничена.“
Ова визија наставља да инспирише истраживања у области бежичног пуњења и дистрибуције енергије данас.
Тесла је 1933. године изнио теорију према којој би се слике из људског ума могле рефлектовати и анализирати:
„Предмети које човјек замишља јасно би се рефлектовали на екрану како се формирају, и на тај начин би се могла прочитати свака мисао појединца. Наши умови би тада заиста били као отворене књиге.“
Иако је ова идеја још увијек у домену футуризма, савремена неуротехнологија већ истражује сличне могућности.
Никола Тесла није био само иноватор, већ и истински визионар чији су погледи на будућност обликовали темеље данашњег свијета. Његове ријечи и даље инспиришу научнике, инжењере и мислиоце широм свијета, показујући како геније може да види далеко испред свог времена, преноси Жена Блиц.
