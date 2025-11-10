Logo
АИ пјевачица Ксанија Моне потписала милионски уговор

Микрофон студио пјевање
Фото: Suvan Chowdhury/Pexels

Вјештачка интелигенција све више продире у нашу свакодневицу, а сада је и званично освојила музичке листе. АИ пјевачица, Ксанија Моне, постала је прва умјетница која је у потпуности покретана вјештачком интелигенцијом и која је зарадила довољно радијског емитовања да њене пјесме уђу на Билбордове листе, чинећи историју музичке индустрије.

Моне се појавила на више Билбордових листа од свог дебија у љето 2025, укључујући Хот Госпел Сонгс са Лет Го, Лет Год и Хот Р&Б песме са How Was I Supposed to Know.

Ко је заправо Ксанија Моне?

Профил умјетнице на Епл музику описује је као „АИ фигуру представљену као савремени Р&Б вокал у експресивном, црквеном стилу. Иза пројекта стоји Телиша Ники Џонс, пјесникиња из Мисисипија, која пише текстове које Моне изводи уз помоћ програма Суно, музичког генератора заснованог на вјештачкој интелигенцији.

У августу је Моне објавила албум Unfolded са 24 пјесме, а већ у септембру је услиједио ЕП са седам пјесама под називом Peaces left behind.

Нова граница или пријетња људском стваралаштву?

Док Холивуд и музичка индустрија са забринутошћу посматрају успон умјетника вјештачке интелигенције, чини се да је публика отворенија, о чему свједочи њених више од 146.000 пратилаца на Инстаграму*. Њени представници хвале њен „глатки, душевни звук” и „изведбу налик на човјека”.

Менаџер Ромел Марфи инсистира да циљ није да се замијене људски умјетници, пише Си-Ен-Ен.

„АИ не замјењује уметника. То уопште није наш циљ. Не умањује креативност и не одузима људско искуство", рекао је Марфи.

„То је нова граница и, као и код сваке промјене, неки људи су пријемчиви, а неки суздржани.“

Музичари у страху

С друге стране, прави музичари не крију забринутост. У сада избрисаном ТикТок видео снимку, пјевачица Келани се огласила о уговору који је потписала Моне.

„Постоји АИ Р&Б умјетник који је управо потписао уговор вриједан више милиона долара… а та особа не ради никакав посао“, рекла је она.

„Ово је ван наше контроле“

Пјевачица је додала: „Ништа и нико на Земљи никада неће моћи да ми оправда вјештачку интелигенцију. Билборд извјештава да је најмање шест умјетника са вјештачком интелигенцијом дебитовало на њиховим листама у посљедњих неколико мјесеци.

„Тај број би могао бити још већи, јер је постало све теже рећи ко или шта покреће АИ – и у којој мјери“, наводи се у публикацији.

Менаџер Марфи не види проблем и упоређује цијелу ситуацију са музиком Мајкла Џексона и Принса.

„Обојица имају каталоге музике који се протежу деценијама до данас. Млади људи и даље слушају те пјесме иако више нису међу нама. Они су повезани са својом музиком иако никада нису били на концерту“, рекао је Марфи.

„Музика такође мора да еволуира. Морамо само да задржимо свој интегритет, да будемо свјесно аутентични и да гурамо музику у свијет.“

(Спутњик)

Таг:

Вјештачка интелигенција

