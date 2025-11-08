Ново истраживање показало: И мушкарцима откуцава биолошки сат

Извор:
Деценијама је постојало вјеровање да биолошки сат откуцава само за припаднице љепшег пола. Самим тим, жене су биле те које су морале да размишљају о годинама, о опадању квалитета јајних ћелија, о ризицима трудноће након 35. године.
Мушкарци, с друге стране, сматрани су вјечно плодним односно без временског ограничења за очинство.
Научна истраживања
Међутим, најновија научна истраживања показују да то више није случај и мушкарци имају свој биолошки сат, само што откуцава тише, и то на генетском нивоу.
Ново истраживање потпуно мијења начин на који разумемо плодност.
Научници са Penn State University и Wellcome Sanger института анализирали су генетске промијене у сперматозоидима и јајним ћелијама и открили да жене, заправо, много дуже задржавају квалитет својих јајних ћелија него што се раније мислило.
Иако се број јајних ћелија с годинама смањује, њихова митохондријска ДНК, која обезбјеђује енергију и виталност ћелији, остаје готово непромењена и стабилна до 40 година. Другим ријечима, женска јајашца имају природну заштиту од мутација које се с годинама гомилају у другим ћелијама тијела.
С друге стране, наука сада потврђује да се код мушкараца догађа управо супротно. Како мушкарци старе, процес непрекидног стварања сперматозоида доводи до накупљања генетских грешака. Свака нова генерација сперматозоида носи мале, али значајне промјене у ДНК, које се временом сабирају.
Научници су открили да се број ових мутација код мушкараца у четрдесетим годинама готово удвостручује у поређењу с онима у двадесетим.
Ове генетске промјене могу утицати на смањену плодност, али и повећати ризик од побачаја и одређених неуролошких поремећаја код дјеце, укључујући аутизам.
Иако већина мутација не доводи директно до болести, истраживања јасно показују да старост оца игра значајну улогу у квалитету сперматозоида и здрављу потомства.
Занимљивости
Због тога стручњаци данас позивају на нову равнотежу у разговору о плодности да се престане гледати само на биолошке границе жена и да се мушкарцима пружи једнака пажња у савјетовању о репродуктивном здрављу.
Док жене често планирају замрзавање јајних ћелија или редовне гинеколошке контроле, мушкарци би такође требало да размисле о тестирању плодности, поготово ако одлажу родитељство. Комбинација здраве исхране, физичке активности, престанка пушења и умјереног конзумирања алкохола може значајно помоћи у очувању квалитета сперматозоида, преноси б92.
Најважнија порука нове науке јесте, вријеме не пролази само за жене. Иако су оне деценијама биле суочене с појмом биолошког сата, сада је јасно да и мушкарци имају свој, само што он мјери мутације у сперми, а не број јајних ћелија.
Дакле, ако сте мислили да сат откуцава само за жене, вријеме је да промијените перспективу. Мушки биолошки сат заиста постоји и већ дуго откуцава.
