Преминуо Џејмс Вотсон, најпознатији по открићу структуре ДНК

Извор:

Курир

07.11.2025

22:04

Преминуо Џејмс Вотсон, најпознатији по открићу структуре ДНК
Фото: Pixabay

Амерички научник Џејмс Вотсон, добитник Нобелове награде и један од проналазача увијене мердевине структуре ДНК, преминуо је у 97. години.

Бивша истраживачка лабораторија познатог научника, Лабораторија Колд Спринг Харбор, гдје је деценијама радио и истраживао, потврдила је његову трагичну смрт. Вотсон је помогао у откривању увијене структуре ДНК 1953. године, што је довело до продора у медицини, борби против криминала, генеалогији и етици.

Ко је био Џејмс Вотсон?

Вотсон, рођен у Чикагу, имао је само 24 године када су он и колеге Франсис Крик и Морис Вилкинс направили ово револуционарно откриће.

Откриће тројца отворило је пут брзом напретку у молекуларној биологији.

Вотсонове почасне титуле су му касније одузете 2019. године након што је поновио коментаре о раси и интелигенцији. Појављујући се у једној ТВ емисији, Вотсон се позвао на став да гени узрокују разлику у просеку између раса на тестовима интелигенције.

Вотсон је стекао диплому основних студија 1947. године на Универзитету у Чикагу, а докторирао је 1950. године на Универзитету Индијана у Блумингтону.

Касније је радио у Кавендишовој лабораторији Универзитета у Кембриџу у Енглеској, гдје је први пут упознао свог будућег сарадника Франсиса Крика.

Од 1956. до 1976. године, Вотсон је био члан факултета Одсека за биологију Универзитета Харвард, промовишући истраживања у молекуларној биологији, пише Курир.

