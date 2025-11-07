Црна рупа прогутала џиновску звијезду 30 пута масивнију од Сунца

07.11.2025
07:25
Коментари:0
Астрономи су били свједоци невиђеног космичког спектакла: највећег и најудаљенијег бљеска икада забиљеженог из супермасивне црне рупе. Догађај, прикладно назван „Супермен“, догодио се 10 милијарди свјетлосних година од Земље и, на свом врхунцу, ослободио је свјетлост еквивалентну сјају 10 милијарди Сунца.
Феномен је изазван џиновском црном рупом која је прогутала масивну звијезду најмање 30 пута већу од нашег Сунца, извјештава CNN .
„Око 1 од 10.000 активних гасних језгара показује неку врсту активности бљескова, али то је толико екстремно да га сврстава у посебну категорију (што је отприлике догађај од 1 у милион)“, рекао је Метју Грејам, професор астрономије на Калифорнијском технолошком институту и главни аутор студије о овом феномену, објављене у уторак у часопису Nature Astronomy.
Овај бљесак указује на постојање раније непознатих популација џиновских звијезда у близини центара великих галаксија, гдје се налазе и супермасивне црне рупе, и баца ново свјетло на сложене интеракције између ова два космичка гиганта.
Гозба џиновских звијезда
„Супермен“ је први пут примјећен у новембру 2018. године коришћењем Цвики транзијентног објекта у опсерваторији Паломар у Калифорнији. У почетку, према Грејаму, објекат није дјеловао необично, само веома свјетло, па је тим астронома претпоставио да је у питању блазар - врста супермасивне црне рупе која избацује енергетске млазеве материјала.
Пет година касније, научници су поново прегледали ране податке и примјетили да се сигнал, за који се раније сматрало да је блазар, стално мјењао у сјају. Накнадна посматрања помоћу других телескопа, као што је опсерваторија ВМ Кек на Хавајима, открила су да је извор свјетлости био далеко свјетлији и енергичнији него што се првобитно мислило.
Схватили су да свјетлост долази из активног галактичког језгра, за које се процјењује да је 500 милиона пута веће од масе нашег Сунца. Након разматрања неколико могућих узрока, тим је закључио да је највјероватнији сценарио такозвани догађај плимског поремећаја - када се звијезда превише приближи црној рупи и њена гравитација је растргне.
Бљесак је и даље у току, што значи да црна рупа и даље активно прождире звијезду. „Супермен“ је био 30 пута свјетлији на свом врхунцу од било које друге познате бљеска црне рупе, а звијезда коју је прождирао имала је масу најмање 30 пута већу од Сунца. Претходни рекорд држао је догађај назван „Страшна Барбика“, изазван прождирањем звијезде са масом између три и десет Сунца.
„Ово је вјероватно најмасивнија звијезда икада виђена како је раздире супермасивна црна рупа“, рекао је коаутор студије К.Е. Савик Форд. „Узбудљиво је јер нам говори да масивне звијезде морају да живе у и око гасних дискова који се налазе око супермасивних црних рупа.“
Поглед у далеку прошлост универзума
Тим наставља да прати бљесак како временом блиједи, иако вријеме тече другачије близу црне рупе него на Земљи. „То је феномен који се назива космолошка временска дилатација због истезања простора и времена.“
