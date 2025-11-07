Најновије ажурирање: Како Гугл жели да вас спријечи да користите ChatGPT

07.11.2025
14:23
Коментари:0
Гугл је у најновијем ажурирању свог Хром прегледача додао ново АИ Моде дугме, које се сада појављује одмах испод поља за претрагу на паметним телефонима.
Ова опција тренутно је доступна корисницима у САД на иОС и Андроид уређајима, а глобално ширење на чак 160 земаља планирано је у наредним недјељама.
Дугме је постављено изнад пречица ка најчешће посјећеним сајтовима, па ће корисници моћи да му приступе чим отворе нови таб. Идеја је јасна – Гугл жели да корисници кликну на “АИ Моде” прије него што се обрате конкурентским сервисима као што су ЧетГПТ или Perplexity.
АИ Моде нуди брзи приступ Гугл АИ претраживању и већ сада подржава више језика. У пракси, ово значи да корисници могу постављати питања и добијати сажетке, одговоре и препоруке без отварања додатних сервиса.
Гугл је у исто вријеме најавио и нова “агентиц АИ” побољшања, која омогућавају да АИ Моде самостално резервише карте за догађаје или термине у локалним салонима љепоте.
Конкуренција, међутим, не спава – Perplexity развија сопствени прегледач Цомет, док ОпенАИ ради на Атласу, АИ-базираном претраживачу који би могао да промијени начин на који користимо интернет.
Ако користите Хром, ажурирајте прегледач – АИ Моде би требало аутоматски да се појави приликом сљедећег отварања новог таба, преноси Б92.
