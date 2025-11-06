Logo

Велики напредак у истраживању: Научници мапирају људски мозак

06.11.2025

21:18

Велики напредак у истраживању: Научници мапирају људски мозак
Фото: Pexel/MART PRODUCTION

Научници су постигли велики напредак у пројекту мапирања развоја људског мозга који има за циљ да прикаже како се различите врсте можданих ћелија формирају и сазревају од најранијих ембрионалних фаза до одраслог доба.

Како је наведено, то је учињено са надом да ће ово знање помоћи у разумијевању и лијечењу поремећаја попут аутизма и шизофреније, преноси Ројтерс.

Тим истраживача објавио је први нацрт атласа развоја људског и животињског мозга.

Атласи приказују како се мождане ћелије рађају, разликују и сазријевају, као и које се генске промјене дешавају током тог процеса.

"Наш мозак садржи хиљаде типова ћелија које заједно омогућавају емоције, понашање и когницију", рекла је неуролог Хонгкуи Зенг из Института Allen у Сијетлу, ауторка више студија у оквиру истраживања.

Досад је у мозгу миша идентификовано више од 5.000 типова ћелија, а вјерује се да их у људском мозгу има најмање исто толико.

Студије су објављене у часопису "Натуре" и сродним публикацијама.

Научници су открили и до сада непознате типове ћелија у дијеловима мозга као што су неокортекс, центар виших когнитивних функција, и хипоталамус, који регулише тјелесну температуру, крвни притисак, расположење, сан, сексуални нагон и апетит.

Једно истраживање је показало да одређена група ћелија у туморима мозга код људи личи на ембрионалне прогениторске ћелије - врсту ћелија у ембриону које могу да се развију у различите специфичне типове ћелија у одређеном дијелу мозга.

Како се наводи, ово указује на могућност да такви тумори "преузимају" развојне процесе како би подстакли малигнитет.

"Разумијевање нормалног развоја мозга помаже нам да схватимо шта се мијења код болести и када те промјене настају“, каже Зенг, преноси Тан‌југ.

