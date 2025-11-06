WhatsApp добија апликацију за Apple Watch

06.11.2025
WhatsApp је коначно покренуо апликацију за Apple Watch, омогућавајући корисницима приступ основним функцијама сервиса без потребе за коришћењем телефона.
Нова WhatsApp апликација за Apple Watch подржава читање цијелих порука умјесто само фрагмената. Корисници такође могу да виде више своје историје ћаскања приликом читања порука, да снимају и шаљу гласовне поруке и да користе брзе емоџије као реакције. Апликација такође приказује фотографије и наљепнице високе резолуције.
Нажалост, функција позивања је и даље основна због ограничења платформе. Корисници не могу да упућују или примају позиве само користећи свој Apple Watch, али могу да виде ко их зове без потребе да гледају у екран свог паметног телефона.
WhatsApp каже да је ово само почетак за апликацију, са још функција које долазе у будућности. Као и код других платформи, апликација Apple Watch подржава енкрипцију од почетка до краја.
WhatsApp за Apple Watch је сада доступан за Apple Watch Series 4 и новије моделе који користе watchOS или новије верзије софтвера, преноси Кликс.
