ChatGPT ускоро недоступан на WhatsAppu

25.10.2025
08:56
Ако користите ChatGPT у WhatsAppu, вријеме је да направите друге планове.
ОпенАИ је саопштио да ће његов свеприсутни chatbot престати да ради у свеприсутној апликацији за ћаскање компаније Мета 15. јануара 2026.
Према овој компанији, промјена је посљедица измјене политике и услова кориштења WhatsAppa.
"Иако бисмо много више вољели да наставимо да вам служимо на WhatsAppu, фокусирани смо на то да транзицију учинимо што лакшом за све наше кориснике", написао је ОпенАИ.
WhatsApp не подржава извоз ћаскања и неће постојати аутоматски начин за пренос ваших ћаскања након рока. Срећом, постоји једноставно рјешење да мигрирате своју историју ћаскања одмах.
"Под профилом контакта 1-800-ChatGPT у WhatsAppu, виђећете опцију да повежете свој ChatGPT налог. Изаберите то и сви ваши упити на WhatsAppu ће се спојити са вашом ChatGPT историјом". пише у објави.
И Мета је сада компанија за вјештачку интелигенцију, а 50 милиона људи који користе четбот друге компаније унутар WhatsAppa сигурно неће допринијети њиховом расту, па је то можда један од разлога за овакав потез, стоји у коментару сајта Енгадгет.
