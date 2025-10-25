Logo

ChatGPT ускоро недоступан на WhatsAppu

Извор:

Агенције

25.10.2025

08:56

Коментари:

0
Vocap telefon
Фото: Anton/Pexels

Ако користите ChatGPT у WhatsAppu, вријеме је да направите друге планове.

ОпенАИ је саопштио да ће његов свеприсутни chatbot престати да ради у свеприсутној апликацији за ћаскање компаније Мета 15. јануара 2026.

Према овој компанији, промјена је посљедица измјене политике и услова кориштења WhatsAppa.

"Иако бисмо много више вољели да наставимо да вам служимо на WhatsAppu, фокусирани смо на то да транзицију учинимо што лакшом за све наше кориснике", написао је ОпенАИ.

ilu-racunar-laptop-160925

Наука и технологија

ЕУ спрема нове казне за велике платформе

WhatsApp не подржава извоз ћаскања и неће постојати аутоматски начин за пренос ваших ћаскања након рока. Срећом, постоји једноставно рјешење да мигрирате своју историју ћаскања одмах.

"Под профилом контакта 1-800-ChatGPT у WhatsAppu, виђећете опцију да повежете свој ChatGPT налог. Изаберите то и сви ваши упити на WhatsAppu ће се спојити са вашом ChatGPT историјом". пише у објави.

И Мета је сада компанија за вјештачку интелигенцију, а 50 милиона људи који користе четбот друге компаније унутар WhatsAppa сигурно неће допринијети њиховом расту, па је то можда један од разлога за овакав потез, стоји у коментару сајта Енгадгет.

Подијели:

Таг:

Воцап

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Racunar Lap top

Наука и технологија

ЕУ спрема нове казне за велике платформе

2 ч

0
Зуби осмијех

Наука и технологија

Зуби узгајани у лабораторији постају стварност

12 ч

0
Chat GPT ČET GPT

Наука и технологија

ChatGPT ускоро недоступан на овој апликацији

13 ч

0
Застрашујуће вијести за милионе људи: Пораст нивоа мора пријети градовима

Наука и технологија

Застрашујуће вијести за милионе људи: Пораст нивоа мора пријети градовима

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

57

Како се на природан начин ријешити смрдибуба

10

54

Додик: Још једна лијепа вијест за данас

10

45

Шта је јапанска техника испијања воде?

10

36

Трамп: Волио бих да нам Кина помогне

10

28

Почео НБА шоу: Србин се умало потукао усред утакмице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner