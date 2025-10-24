ChatGPT ускоро недоступан на овој апликацији

Logo

Извор:

Б92

24.10.2025

Коментари:

Фото: Pexels

ОпенАИ је саопштио да ће његов свеприсутни chatbot престати да ради у свеприсутној апликацији за ћаскање компаније Мета 15. јануара 2026.

Промјена је посљедица измјене политике и услова коришћења "WhatsApp-a".

"Иако бисмо много више вољели да наставимо да вам служимо, фокусирани смо на то да транзицију учинимо што лакшом за све наше кориснике", написао је ОпенАИ.

"WhatsApp" не подржава извоз ћаскања и неће постојати аутоматски начин за пренос ваших ћаскања након рока. Срећом, постоји једноставно рјешење да мигрирате своју историју ћаскања одмах.

"Под профилом контакта 1-800-ChatGPT на "WhatsApp" апликацији, видјећете опцију да повежете свој ChatGPT налог. Изаберите то и сви ваши упити на "WhatsApp" апликацији ће се спојити са вашом ChatGPT историјом", пише у објави.

И Мета је сада компанија за вјештачку интелигенцију, а 50 милиона људи који користе четбот друге компаније унутар WhatsAppa сигурно неће допринијети њиховом расту, па је то можда један од разлога за овакав потез, стоји у коментару сајта Енгадгет, преноси Б92.

Таг:

ChatGPT

