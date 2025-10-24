Logo

Шта жене прво примјете код мушкараца?

Можда мушкарци мисле да жене прво примјећују мишиће, аутомобиле и скупе одјевне предмете, то ипак није тако. Оно што женама најприје привуче пажњу често су "ситни" детаљи, који откривају карактер и самопоуздање.

Смисао за хумор

Бројне студије истичу да је хумор кључни показатељ интелигенције и креативности – двије веома пожељне особине. Према три студије спроведене на Универзитету у Канзасу, добро темпирана шала или духовита опаска не само да пробија лед већ и показује емоционалну интелигенцију и самопоуздање.

- Кључ је да је насмијете без превише труда, али избјегавајте наметнути хумор. Радите на развијању смисла за хумор који се заснива на смијању са другима, а не другима - каже професор и аутор са Универзитета у Њујорку Скот Галовеј

Самопоуздање, а не ароганција

Самопоуздање је универзални знак компетентности и способности, али је важно држати границу између самопоуздања и ароганције. Жене обично привлаче мушкарци који су самоувјерени, али скромни јер ова комбинација сигнализира емоционалну сигурност, па се фокусирајте на своје позитивне аспекте и немојте се стидјети да прихватите своје мане. Аутентичност је темељ правог самопоуздања.

Љубазност и емпатија

Према студији објављеној у часопису „The British Journal of Social Psychology“, љубазност је једна од најтраженијих особина код партнера. Емпатија показује емоционалну интелигенцију и способност повезивања на дубљем нивоу, што многе жене сматрају привлачним.

- Биолошки гледано, жене су "програмиране" да траже партнера који могу да их заштите. Иако многе жене данас могу да се брину о себи, оне цијене способност мушкарца да одговори на потребе других. То јој пружа осјећај сигурности. Импресиониране су мушкарцима који су добри према својим родитељима, љубазни су и чине све што могу да помогну - каже Галовеј.

Дубок глас

Истраживање Универзитетског колеџа у Лондону показало је да жене више привлаче мушкарци са дубљим гласом. Дубљи глас често преноси снагу, зрелост и самопоуздање. Наравно, иако не можете промијенити висину тона, оно што можете учинити јесте да говорите јасно и мирним тоном који зрачи самопоуздањем.

- Наш глас је моћно оруђе које пружа подсвјесне сигнале које мозак тумачи без наше свијести. Недавна студија је открила да су дубоки мушки гласови привлачнији јер преносе да говорник има крупну грађу, што сугерише способност заштите.

