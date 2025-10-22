Logo

Ове промјене понашања у вези могу бити знакови преваре

Ове промјене понашања у вези могу бити знакови преваре
Фото: Pexels/Photo by RDNE Stock project

Иако свака веза пролази кроз фазе промјена, постоје одређена понашања која могу изазвати сумњу и подстаћи питања о повјерењу.

Невјера се ријетко догађа изненада - често је прате суптилни знакови који одражавају емоционалну удаљеност, промјену приоритета или скривене навике.

Стручњаци напомињу да сами знакови и понашања не морају нужно значити превару, али могу указивати на дубље проблеме у односу. Ево о којим је знаковима и понашањима ријеч:

1. Изненадна промјена у комуникацији

Када партнер одједном постане повучен, избјегава разговоре или се чини незаинтересован за свакодневне теме, то може бити знак емоционалног удаљавања. Особе које варају често губе интерес за дијељење детаља из свог живота јер тај дио пажње усмјеравају другдје. Ако је раније био отворен и волио причати о свему, а сада све чешће шути - вриједи обратити пажњу.

2. Претјерана брига о изгледу

Многи савјетници за односе истичу да нагле промјене у изгледу, одјећи или навикама могу бити знак да особа покушава импресионирати неког новог. То не значи да свака промјена фризуре или куповина парфема има скривени мотив, али ако се одједном појави потпуно нови стил, а без објашњења, могуће је да се иза тога крије више од жеље за промјеном.

3. Тајновито кориштење мобитела или рачунара

Ако партнер или партнерка почне скривати екран, мијењати лозинке или често излази из просторије кад добије поруку, то може бити разлог за сумњу. Људи који варају обично постају пажљивији у чувању приватности, како би спријечили да партнери примијете нешто необично. Иако приватност у вези јест важна, изненадна тајанственост често упућује на то да нешто није у реду.

4. Промјене у блискости и физичкој повезаности

Разни стручњаци за односе напомињу да емоционална или физичка удаљеност често претходи откривању невјере. Неки партнери избјегавају додир, интимност или заједничке тренутке, док други претјерано наглашавају блискост како би прикрили осјећај кривице. Обје крајности могу бити знак да нешто у вези више није искрено и уравнотежено.

5. Одбрамбено понашање и пребацивање кривице

Када партнери постану претјерано дефензивни, избјегавају питања или оптужују другу страну за неповјерење, то може бити начин да скрену пажњу са свог понашања. Особе које нешто скривају често реагују љутњом или покушавају окренути ситуацију у своју корист. Иако такве реакције не значе увијек превару, могу указивати на то да се у вези нарушило повјерење и отвореност.

