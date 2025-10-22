Logo

Сијарто: САД нису одустале од одржавања Самита за мир у Будимпешти

Извор:

Агенције

22.10.2025

22:30

Коментари:

0
Сијарто: САД нису одустале од одржавања Самита за мир у Будимпешти
Фото: АТВ

САД нису одустале од одржавања Самита за мир у Будимпешти, поручио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

Додао је да је ово јасно након његовог састанка са америчким државним секретаром Марком Рубиом.

"Лоше вијести за провојни лоби и добре вијести за оне који желе мир", навео је Сијарто у објави на друштвеној мрежи Икс.

Сијарто је додао да су припреме за самит у току, те да је једино питање вријеме, а не намјера.

Подијели:

Таг:

Петер Сијарто

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Радник из БиХ повријеђен на радном мјесту, спасавали га хеликоптером

Свијет

Радник из БиХ повријеђен на радном мјесту, спасавали га хеликоптером

31 мин

0
Са тржишта повучен популарни зачин: Не стављајте га у храну

Економија

Са тржишта повучен популарни зачин: Не стављајте га у храну

40 мин

0
САД ће ускоро објавити значајно појачање санкција Русији

Свијет

САД ће ускоро објавити значајно појачање санкција Русији

42 мин

0
Мета укида око 600 радних мјеста у области вјештачке интелигенције

Наука и технологија

Мета укида око 600 радних мјеста у области вјештачке интелигенције

44 мин

0

Више из рубрике

Радник из БиХ повријеђен на радном мјесту, спасавали га хеликоптером

Свијет

Радник из БиХ повријеђен на радном мјесту, спасавали га хеликоптером

31 мин

0
САД ће ускоро објавити значајно појачање санкција Русији

Свијет

САД ће ускоро објавити значајно појачање санкција Русији

42 мин

0
Нова премијерка Јапана свира хеви метал на бубњевима да се опусти

Свијет

Нова премијерка Јапана свира хеви метал на бубњевима да се опусти

45 мин

0
Западни медији: САД укинуле Кијеву забрану на употребу ракета дугог домета

Свијет

Западни медији: САД укинуле Кијеву забрану на употребу ракета дугог домета

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

53

Трамп негирао да су САД дозволиле Кијеву ударе на Русију ракетама дугог домета

22

52

Експлозија у фабрици, погинуле четири особе

22

45

Ове промјене понашања у вези могу бити знакови преваре

22

43

Убио комшиницу, закопао тијело па посадио цвијеће: Језив злочин откривен преко гугл мапа

22

40

Ове намирнице су најбоље за добар сан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner