Сијарто: САД нису одустале од одржавања Самита за мир у Будимпешти

22.10.2025
22:30
САД нису одустале од одржавања Самита за мир у Будимпешти, поручио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
Додао је да је ово јасно након његовог састанка са америчким државним секретаром Марком Рубиом.
"Лоше вијести за провојни лоби и добре вијести за оне који желе мир", навео је Сијарто у објави на друштвеној мрежи Икс.
Bad news for the pro-war lobby and good news for those who want peace. After my meeting with @SecRubio, it’s clear that the US has not given up on holding the Budapest Peace Summit. Preparations are ongoing and the only question is timing, not intention.— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) October 22, 2025
Сијарто је додао да су припреме за самит у току, те да је једино питање вријеме, а не намјера.
