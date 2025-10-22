Нова премијерка Јапана свира хеви метал на бубњевима да се опусти

Извор:
Танјуг
22.10.2025
22:14
Коментари:0
Санае Такаичи, коју је јапански парламент у уторак изабрао за нову премијерку чиме је постала прва жена на челу владе у историји те земље, привлачи пажњу својим неуобичајеним музичким афинитетима док политички коментатори истичу њену челичну конзервативну политику и пореде је са бившом британском премијерком Маргарет Тачер.
Нова премијерка Јапана отворено признаје своју дугогодишњу страст према хеви металу и бендовима попут "Iron Maiden", "Deep Purple" и "X JAPAN", преноси ЦБС.
У интервјуу за подкаст на радију "Токио ФМ", Такаичи је рекла да и даље редовно слуша "Iron Maiden", али да јој је омиљени музичар јапански бубњар Јошики, оснивач бенда "X ЈАПАН", преноси Танјуг.
Такаичи, која свира бубњеве и гитару још од студентских дана, открила је да и данас користи електронске бубњеве у својој парламентарној резиденцији, најчешће како би се "ослободила стреса".
Каже да је њена омиљена пјесма за те тренутке - "Burn" од групе "Deep Purple".
"Када ме нервира муж, узмем палице и свирам док он спава", рекла је новоизабрана јапанска премијерка.
Поред музике, Такаичи је позната и као љубитељ мотоцикала и борилачких вјештина.
На њеној званичној политичкој веб страници налазе се фотографије из млађих дана на мотоциклу "Kawasaki З400ГП", а јапански медији наводе да је она члан парламентарног мото-клуба.
Такође, посједује црни појас у каратеу, иако није познато да ли и даље активно тренира.
Након што је побиједила на гласању у парламенту, Такаичи је најавила да ће њен мандат бити посвећен "економској снази, одбрамбеној стабилности и културном идентитету Јапана".
🗾🇯🇵 Japan's parliament elects Japan's first-ever female prime minister, Sanae Takaichi.— BoDeep (@BoDeepest) October 22, 2025
She is a conservative with a traditional view of gender roles and loves heavy metal music. She has advocated for tougher immigration restrictions and embraced hawkish policies on China.… pic.twitter.com/XTADbFsv6C
