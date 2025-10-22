Нова премијерка Јапана свира хеви метал на бубњевима да се опусти

Logo

Извор:

Танјуг

22.10.2025

22:14

Фото: Танјуг/АП

Санае Такаичи, коју је јапански парламент у уторак изабрао за нову премијерку чиме је постала прва жена на челу владе у историји те земље, привлачи пажњу својим неуобичајеним музичким афинитетима док политички коментатори истичу њену челичну конзервативну политику и пореде је са бившом британском премијерком Маргарет Тачер.

Нова премијерка Јапана отворено признаје своју дугогодишњу страст према хеви металу и бендовима попут "Iron Maiden", "Deep Purple" и "X JAPAN", преноси ЦБС.

У интервјуу за подкаст на радију "Токио ФМ", Такаичи је рекла да и даље редовно слуша "Iron Maiden", али да јој је омиљени музичар јапански бубњар Јошики, оснивач бенда "X ЈАПАН", преноси Тан‌југ.

Такаичи, која свира бубњеве и гитару још од студентских дана, открила је да и данас користи електронске бубњеве у својој парламентарној резиденцији, најчешће како би се "ослободила стреса".

Каже да је њена омиљена пјесма за те тренутке - "Burn" од групе "Deep Purple".

Сцена

Катарина Грујић проговорила о Мирки и Вујадину

"Када ме нервира муж, узмем палице и свирам док он спава", рекла је новоизабрана јапанска премијерка.

Поред музике, Такаичи је позната и као љубитељ мотоцикала и борилачких вјештина.

На њеној званичној политичкој веб страници налазе се фотографије из млађих дана на мотоциклу "Kawasaki З400ГП", а јапански медији наводе да је она члан парламентарног мото-клуба.

Такође, посједује црни појас у каратеу, иако није познато да ли и даље активно тренира.

Након што је побиједила на гласању у парламенту, Такаичи је најавила да ће њен мандат бити посвећен "економској снази, одбрамбеној стабилности и културном идентитету Јапана".

