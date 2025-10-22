Западни медији: САД укинуле Кијеву забрану на употребу ракета дугог домета

Извор:
Sputnjik
22.10.2025
21:30
Коментари:0
Сједињене Америчке Државе укинуле су кључно ограничење на употребу ракета дугог домета које су испоручиле земље савезнице Украјини, што ће омогућити Кијеву да изводи нападе у дубину Русије, објавио је Волстрит џорнал.
Према писању листа, одлука САД, која није јавно објављена, услиједила је након преноса овлашћења за координацију таквих удара са америчког министра рата Пита Хегсета на генерала Алексуса Гринкевича, врховног команданта Европске команде Оружаних снага САД, који такође предводи здружене савезничке снаге НАТО-а у Европи.спутн
Фудбал
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
22
53
22
52
22
45
22
43
22
40
Тренутно на програму