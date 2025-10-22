Logo

Западни медији: САД укинуле Кијеву забрану на употребу ракета дугог домета

Извор:

Sputnjik

22.10.2025

21:30

Коментари:

0
Западни медији: САД укинуле Кијеву забрану на употребу ракета дугог домета
Фото: Tanjug / AP

Сједињене Америчке Државе укинуле су кључно ограничење на употребу ракета дугог домета које су испоручиле земље савезнице Украјини, што ће омогућити Кијеву да изводи нападе у дубину Русије, објавио је Волстрит џорнал.

Према писању листа, одлука САД, која није јавно објављена, услиједила је након преноса овлашћења за координацију таквих удара са америчког министра рата Пита Хегсета на генерала Алексуса Гринкевича, врховног команданта Европске команде Оружаних снага САД, који такође предводи здружене савезничке снаге НАТО-а у Европи.спутн

Подијели:

Тагови:

Америка

Украјина

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лига Европе: Црвена звезда спремна за Брагу

Фудбал

Лига Европе: Црвена звезда спремна за Брагу

1 ч

0
Погођен брод

Свијет

Американци погодили брод у океану, огласио се министар одбране

1 ч

0
Драма у Њемачкој: Војници ћорцима запуцали на полицију, они им узвратили правим мецима

Свијет

Драма у Њемачкој: Војници ћорцима запуцали на полицију, они им узвратили правим мецима

1 ч

0
Минић: Шуме уписане на Српску један кроз један, остале новости ускоро

Република Српска

Минић: Шуме уписане на Српску један кроз један, остале новости ускоро

1 ч

0

Више из рубрике

Погођен брод

Свијет

Американци погодили брод у океану, огласио се министар одбране

1 ч

0
Драма у Њемачкој: Војници ћорцима запуцали на полицију, они им узвратили правим мецима

Свијет

Драма у Њемачкој: Војници ћорцима запуцали на полицију, они им узвратили правим мецима

1 ч

0
Дјевојчица (12) искључена са апарата без пристанка родитеља: Претходно одбијен њихов захтјев да је пребаце у другу болницу

Свијет

Дјевојчица (12) искључена са апарата без пристанка родитеља: Претходно одбијен њихов захтјев да је пребаце у другу болницу

2 ч

0
Лопови опустошили угоститељске баште: Нестало преко 1.000 столица

Свијет

Лопови опустошили угоститељске баште: Нестало преко 1.000 столица

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

53

Трамп негирао да су САД дозволиле Кијеву ударе на Русију ракетама дугог домета

22

52

Експлозија у фабрици, погинуле четири особе

22

45

Ове промјене понашања у вези могу бити знакови преваре

22

43

Убио комшиницу, закопао тијело па посадио цвијеће: Језив злочин откривен преко гугл мапа

22

40

Ове намирнице су најбоље за добар сан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner