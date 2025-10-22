Logo

Лопови опустошили угоститељске баште: Нестало преко 1.000 столица

Лопови опустошили угоститељске баште: Нестало преко 1.000 столица
Фото: Unsplash

Више од 1.110 столица, чија је укупна вриједност процијењена на 60.000 евра, украдено је са тераса ресторана и кафића у Мадриду и околини, саопштила је шпанска полиција. Украдене столице су касније препродаване у Шпанији, Мароку и Румунији.

Полиција је ухапсила седам особа, међу којима је и једна жена, осумњичених да су у периоду од само два мјесеца организовано крали столице из угоститељских објеката. Пљачке су се дешавале ноћу, када су столице биле сложене на отвореном простору, док су објекти били затворени.

Током августа и септембра, мета крађа било је најмање 18 локација у Мадриду и граду Талавера де ла Реина, југозападно од престонице.

ilu-struja-elektricna-energija-160925

Бања Лука

Више бањалучких насеља сутра без струје

Осумњичени се терете за крађу и чланство у криминалној организацији, а полиција наводи да су користили прилику јер је у Шпанији уобичајено да ресторани и барови остављају столице на терасама преко ноћи, што је лоповима олакшало посао.

Истрага је покренута након што су власници више ресторана приметили да сваког јутра недостаје све више столица, па су случајеве пријавили надлежним органима, пише Дневник.хр.

