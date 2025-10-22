Logo

Више бањалучких насеља сутра без струје

Извор:

АТВ

22.10.2025

20:30

Struja Elekticna energija Trafo stanica
Фото: АТВ

Због најављених радова поједини дијелови Бањалуке сутра ће остати без струје.

Од 9 до 12 часова струје неће имати потрошачи у дијеловима улица Душана Јокића, Карађорђеве, Опленачке и Владимира Роловића, од десет до 11 часова дио насеља Лауш, док ће од десет сати до 14 часова без електричне енергије остати дијелови насеља Поткозарје, Пискавица, Верићи и Шимићи.

Marija Zaharova

Свијет

Захарова: Које још објекте, са становишта Осаме бин Сикорског, треба уништити?

Од девет до 11 часова струја ће бити искључена и у дијелу насеља Јошикова Вода (Стјепановићи), а од 11.30 до 13.30 часова без електричне енергије ће остати дијелови улица Петра Великог, Сестара Леви и Вјенцеслава Новака, а од 9 до 14 часова и дијелови улица Давида Штрпца, Далибора Даче Стојића, Лесковачке, Трла, Жарка Згоњанина и Јована Бијелића.

