Црне панталоне најбоље се слажу са мајицама у овим бојама

22.10.2025

20:09

Црне панталоне најбоље се слажу са мајицама у овим бојама

Црне панталоне су у сваком годишњем добу незаобилазни комад, а ове јесени се посебно стилизују уз пет пажљиво одабраних боја. Од црвене до суптилне сиве, пет боја враћају црне панталоне у центар пажње и показују да класици ни ове јесени не излазе из моде.

У ери у којој модни трендови метафорички трају краће од ТикТок видеа, црне фармерке су (п)остале ријетка константа и класик који преживљава све сезонске турбуленције. Ипак, ни оне не бјеже од освјежења. Јесен 2025. их враћа у центар пажње те им даје потпуно нови модни контекст. Од црвене која призива дух "Саинт Лаурента", до нијанси сиве које евоцирају "The Row" естетику.

1. Јаркоцрвена

Црвена и црна? Комбинација коју су прославили пунк и париски шик подједнако. Ова боја уноси страст и енергију, па када пожелите да ваше црне фармерке изгледају као да су сишле с писте, додајте јаркоцрвени топ или блејзер. Помислите на онај тренутак када црвени руж потпуно промијени лице – исти ефект има и овај тон на ваш аутфит.

2. Смеђа

Некада „немогућ“ спој, данас су смеђа и црна модни power couple. Кључ је у тоновима: чоколадна јакна уз црне панталоне пружиће вам статус Ит девојке. Ако бирате сиви подтон фармерки, идите на млијечну нијансу смеђе боје. Ефект је луксузан, ненаметљив и веома актуелан.

3. Сива

Сива је нова беж, а у комбинацији с црним панталонама даје quiet luxury изглед. Играјте на тонове меке вуне, сиве и свијетлог дима.

4. Зелена

Од милитар до маслинасте, зелена даје потпуно нови карактер сваком стајлингу. Помало ретро, помало футуристички, али увијек у тренду. Ако волите ноншалантност old-school preppy стила, додајте зелени пуловер или патике у сличном тону.

5. Чиста бијела

Црно-бијела комбинација је оно што је у модном свијету сонет у књижевности – класика која увијек функционише. Иако дјелује једноставно, управо у тој прочишћености лежи њена снага. Уз црне фармерке, горњи дио у бијелој боји одаје утисак уредности и самопоуздања.

