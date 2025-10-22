Шта се носи као поклон за славу?

Извор:
22.10.2025
Стари обичај налаже да се на славу не зове, него се подразумијевало да ће пријатељи и родбина доћи тог дана на ручак. Гости су се чекали од јутра до мрака и није било већ унапријед договорено вријеме када је требало да дођу. Долазило се када је ко могао, а обавезно је било понијети јабуку која је симбол здравља и велике жеље за да здравље доминира том породицом.
Поклањајући јабуку као да сте говорили "Желим вам добро здравље", а домаћин би узимао јабуку и говорио "Хвала руци и јабуци".
Први обичај одавно се изгубио. Данас се на славу, из практичних разлога, не зове лично (осим када су у питању људи које свакодневно виђамо). Позива се телефоном, смс порукама… или се, као по другом обичају, и не зове већ се долазак подразумијева. Мада, учтивије је свакако позвати сваког госта и изразити жељу да присуствује крсном имену ваше породице.
Како који гост долази на славу прво се послужује славским житом и отпије гутљај освештаног вина. Најприје се прекрсти, пожели добро здравље кући у коју је дошао, а кад заврши гости по старешинству сједају за сто.
У Србији се још понегдје сачувао и обичај "дворења славе". Тада домаћин у свечаном одијелу и изразито ведро расположен, дочекује госте, послужује их, и цијели дан не сједа за сто док год гори славска свијећа, из поштовања према светитељу који се сматра главним гостом у кући тог дана.
У давна и скромнија времена на поклон се носило оно што су гости ручно израдили – колачи, тијесто, хљеб, али прикладно је било и вино, ракија, јабуке, брашно… Укратко, нешто што они који иду у госте већ имају и што их неће много коштати. Као пригодан поклон могао је да прође и неки ручни рад – везени стољњак, миље или гоблен, нарочито ако дар долази од дјевојке стасале за удају која жели да се "покаже".
Поклони из године у годину постали су све луксузнији, али и бизарнији. Тако се догађају ситуације да жене из слављеничке куће добијају козметику, накит, есцајг, постељину… домаћини чарапе, кошуље, парфеме, а и на дјецу се не заборавља па су ту луксузне играчке и сличне ствари.
Боца пића за домаћина – углавном црно вино, кафа, ратлук/бомбоњера или цвијеће за домаћицу, као и чоколада за дјецу су сасвим прикладни поклони, уколико са собом понесете сво позитивно расположење и ведрим духом уљепшате некоме славу.
