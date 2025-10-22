Logo

Студија открива доб у којој ваш мозак достиже свој врхунац

22.10.2025

Фото: Pixabay/planet_fox

Наша физичка снага, еластичност коже и плодност можда достижу врхунац када смо млади, али ново истраживање је утврдило да су најбоље године за наш мозак заправо много касније у животу -између 55. и 60. године.

Студија објављена у часопису Интелигенце је прегледала податке који су мјерили доб и способности попут расуђивања, распона памћења, брзине обраде, знања и емоционалне интелигенције.

"За многе од нас, укупно психолошко функционисање заправо достиже врхунац између 55. и 60. године живота", написао је у часопису Kонверсатион аутор студије Гилес Е. Гигнак, ванредни професор психологије на Универзитету Западне Аустралије.

Не почиње опадати све до око 65. године, а пад постаје стрмији тек након 75. године.

Тим се такође фокусирао на пет кључних особина личности: екстровертност, емоционалну стабилност, савјесност, отвореност за искуства и пријатност.

Открили су да многе од ових особина достижу свој максимум и у каснијем животу, при чему савјесност достиже врхунац око 65. године, а емоционална стабилност у 75. години.

Утврдили су да се морално расуђивање такође побољшава с годинама, док се способност одупирања когнитивним пристраностима може чак и наставити побољшавати како старимо и прелазимо у 70-те и 80-те године.

"Наши налази би могли помоћи у објашњавању зашто многе од најзахтјевнијих лидерских улога у бизнису, политици и јавном животу често заузимају људи у 50-им и раним 60-им годинама", рекао је Гигнак.

Напоменуо је да, иако одређене способности опадају с годинама, то смањење је уравнотежено растом у другим областима.

Многа од ових подручја раста, попут побољшаних способности просуђивања и доношења одлука, кључна су за оне на водећим позицијама.

