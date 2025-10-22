Студија открива доб у којој ваш мозак достиже свој врхунац

Извор:
Кликс
22.10.2025
13:12
Коментари:0
Наша физичка снага, еластичност коже и плодност можда достижу врхунац када смо млади, али ново истраживање је утврдило да су најбоље године за наш мозак заправо много касније у животу -између 55. и 60. године.
Студија објављена у часопису Интелигенце је прегледала податке који су мјерили доб и способности попут расуђивања, распона памћења, брзине обраде, знања и емоционалне интелигенције.
"За многе од нас, укупно психолошко функционисање заправо достиже врхунац између 55. и 60. године живота", написао је у часопису Kонверсатион аутор студије Гилес Е. Гигнак, ванредни професор психологије на Универзитету Западне Аустралије.
Здравље
ЕУ тражи забрану средстава за дезинфекцију: Садрже канцерогене материје
Не почиње опадати све до око 65. године, а пад постаје стрмији тек након 75. године.
Тим се такође фокусирао на пет кључних особина личности: екстровертност, емоционалну стабилност, савјесност, отвореност за искуства и пријатност.
Открили су да многе од ових особина достижу свој максимум и у каснијем животу, при чему савјесност достиже врхунац око 65. године, а емоционална стабилност у 75. години.
Утврдили су да се морално расуђивање такође побољшава с годинама, док се способност одупирања когнитивним пристраностима може чак и наставити побољшавати како старимо и прелазимо у 70-те и 80-те године.
"Наши налази би могли помоћи у објашњавању зашто многе од најзахтјевнијих лидерских улога у бизнису, политици и јавном животу често заузимају људи у 50-им и раним 60-им годинама", рекао је Гигнак.
Хроника
Несрећа код Бањалуке: Возач ушао у затворену дионицу пута и ударио у паркирани камион
Напоменуо је да, иако одређене способности опадају с годинама, то смањење је уравнотежено растом у другим областима.
Многа од ових подручја раста, попут побољшаних способности просуђивања и доношења одлука, кључна су за оне на водећим позицијама.
Република Српска
2 ч2
Занимљивости
2 ч0
Република Српска
3 ч1
БиХ
3 ч0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
8 ч0
Најновије
Најчитаније
15
47
15
46
15
45
15
43
15
41
Тренутно на програму