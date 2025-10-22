Несрећа код Бањалуке: Возач ушао у затворену дионицу пута и ударио у паркирани камион

Извор:
Возач аутомобила повријеђен је у саобраћајној несрећи која се догодила у Клашницама код Бањалуке када је аутомобилом ”фолскваген” ударио у паркирани камион ”пежо”.
Несрећа се догодила око 11.55 часова након што је возач ”фолксвагена” аутомобилом ушао на дионицу брзог пута Бањалука - Лакташи на којој је, због радова, тренутно обустављен саобраћај и ударио у камион који је користе радници.
Возачи јављају да су након несреће експресно реаговали ватрогасци и Хитна помоћ Дома здравља Лакташи, која је повријеђеног возача извукла из возила.
”Возач аутомобила је задобио тјелесне повреде и превезен је у Универзитетски клинички центар Републике Српске ради указивања љекарске помоћи. У току је увиђај”, наводе у ПУ Бањалука.
Подсјетимо, недавно се започело са реконструкцијом путу Бањалука - Клашнице па се саобраћај преусмјерава и одвија само кроз двије траке, а не кроз четири које су одвојене бетонским препрекама.
