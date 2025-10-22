Logo

Несрећа код Бањалуке: Возач ушао у затворену дионицу пута и ударио у паркирани камион

Извор:

АТВ

22.10.2025

12:52

Коментари:

1
удес Бањалука - Лакташи
Фото: Уступљена фотографија

Возач аутомобила повријеђен је у саобраћајној несрећи која се догодила у Клашницама код Бањалуке када је аутомобилом ”фолскваген” ударио у паркирани камион ”пежо”.

Несрећа се догодила око 11.55 часова након што је возач ”фолксвагена” аутомобилом ушао на дионицу брзог пута Бањалука - Лакташи на којој је, због радова, тренутно обустављен саобраћај и ударио у камион који је користе радници.

Возачи јављају да су након несреће експресно реаговали ватрогасци и Хитна помоћ Дома здравља Лакташи, која је повријеђеног возача извукла из возила.

”Возач аутомобила је задобио тјелесне повреде и превезен је у Универзитетски клинички центар Републике Српске ради указивања љекарске помоћи. У току је увиђај”, наводе у ПУ Бањалука.

Подсјетимо, недавно се започело са реконструкцијом путу Бањалука - Клашнице па се саобраћај преусмјерава и одвија само кроз двије траке, а не кроз четири које су одвојене бетонским препрекама.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Бањалука

Лакташи

povrijeđen vozač

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Наставак акције ''Самбо'': Претреси у Броду, одузети пси, предмети и новац

Хроника

Наставак акције ''Самбо'': Претреси у Броду, одузети пси, предмети и новац

3 ч

0
Ударена дјевојка на електричном тротинету

Хроника

Ударена дјевојка на електричном тротинету

3 ч

0
Из Љубушког до Мостара дошао за 17 минута?: Полиција идентификовала возача

Хроника

Из Љубушког до Мостара дошао за 17 минута?: Полиција идентификовала возача

4 ч

0
Пуцњава у загребачком насељу, рањен мушкарац, нападач Леон Лучић

Хроника

Пуцњава у загребачком насељу, рањен мушкарац, нападач Леон Лучић

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

47

Додик: Ускоро промоција пројекта брзе цесте од Требиња до Вишеграда

15

46

Којић: Сени Узуновић изрећи дисциплинску мјеру због нарушавања кредибилитета правосуђа

15

45

Селак: Грађани с правом очекују одговорност правосуђа

15

43

Нинковић: Договор са васпитачима доказао оно што је СНСД тврдио - у буџету града има довољно новца

15

41

У Србији ухапшено 10 осумњичених припадника криминалне групе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner