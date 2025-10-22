Из Љубушког до Мостара дошао за 17 минута?: Полиција идентификовала возача

Извор:
22.10.2025
Полиција идентификовала возаче који су дивљали цестом Љубушки – Мостар: Мерцедес прешао дионицу за 17 минута – све снимили и објавили на друштвеним мрежама! – пише Црна-Хроника.
Управа полиције Министарства унутарњих послова Жупаније Западнохерцеговачке саопштила је да су полицијски службеници ПУ Љубушки идентифицирали више особа које су починиле тешке саобраћајне прекршаје на релацији Љубушки – Мостар, а чија су опасна понашања забиљежена и објављена путем медија и друштвених мрежа.
Према службеним информацијама, дана 19. октобра 2025. године, око 04:40 сати, особа иницијала М.Г. из Мостара управљала је возилом марке Мерцедес, босанскохерцеговачких регистрацијских ознака, док се на мјесту сувозача налазио З.З., такођер из Мостара.
Током вожње су снимали цијели пут од Љубушког до Мостара, који су наводно прешли за само 17 минута, при чему су почињени бројни прометни прекршаји – укључујући прекорачење брзине и непрописно претицање. Све клипове са Јутјуба са којима су се хвалили морали су обрисати – сазнаје портал Црна-Хроника.
Такођер, полиција је идентифицирала и особу која је на другом видеозапису изводила опасне маневре и проклизавала возилом, а ради се о М.Л.П. из Љубушког.
“Против идентифицираних особа бит ће подузете све законом прописане мјере и радње због почињених саобраћајних прекршаја. Полицијска управа Љубушки ће сазнања о починиоцима прослиједити на поступање Полицијској постаји Читлук и Полицијској управи Мостар,” наведено је у саопштењу.
Управа полиције МУП-а ЖЗХ упозорила је јавност на забрињавајући тренд објављивања снимака опасне и неодговорне вожње на друштвеним мрежама.
“Такво понашање не само да представља тешко кршење саобраћајних прописа, већ додатно потиче друге возаче на сличне радње, чиме се угрожава сигурност свих учесника у саобраћају,” истакнуто је.
Полиција апелује на грађане, а посебно млађе возаче, да не учествују у таквим радњама нити их промовишу путем интернета. Умјесто тога, позивају све који посједују информације о сличним случајевима да их доставе полицији, а не да их дијеле јавно.
“МУП ће и убудуће одлучно реаговати на свако понашање које угрожава саобраћајну сигурност и јавни ред и мир,” закључује се у саопћењу Управе полиције ЖЗХ.
