Logo

Из Љубушког до Мостара дошао за 17 минута?: Полиција идентификовала возача

Извор:

Црна-хроника.инфо

22.10.2025

11:34

Коментари:

0
Из Љубушког до Мостара дошао за 17 минута?: Полиција идентификовала возача
Фото: crna-hronika.info

Полиција идентификовала возаче који су дивљали цестом Љубушки – Мостар: Мерцедес прешао дионицу за 17 минута – све снимили и објавили на друштвеним мрежама! – пише Црна-Хроника.

Управа полиције Министарства унутарњих послова Жупаније Западнохерцеговачке саопштила је да су полицијски службеници ПУ Љубушки идентифицирали више особа које су починиле тешке саобраћајне прекршаје на релацији Љубушки – Мостар, а чија су опасна понашања забиљежена и објављена путем медија и друштвених мрежа.

Према службеним информацијама, дана 19. октобра 2025. године, око 04:40 сати, особа иницијала М.Г. из Мостара управљала је возилом марке Мерцедес, босанскохерцеговачких регистрацијских ознака, док се на мјесту сувозача налазио З.З., такођер из Мостара.

Najnovija vijest најновија вијест (12)

Хроника

Пуцњава у загребачком насељу, полиција трага за нападачем

Током вожње су снимали цијели пут од Љубушког до Мостара, који су наводно прешли за само 17 минута, при чему су почињени бројни прометни прекршаји – укључујући прекорачење брзине и непрописно претицање. Све клипове са Јутјуба са којима су се хвалили морали су обрисати – сазнаје портал Црна-Хроника.

Такођер, полиција је идентифицирала и особу која је на другом видеозапису изводила опасне маневре и проклизавала возилом, а ради се о М.Л.П. из Љубушког.

“Против идентифицираних особа бит ће подузете све законом прописане мјере и радње због почињених саобраћајних прекршаја. Полицијска управа Љубушки ће сазнања о починиоцима прослиједити на поступање Полицијској постаји Читлук и Полицијској управи Мостар,” наведено је у саопштењу.

Управа полиције МУП-а ЖЗХ упозорила је јавност на забрињавајући тренд објављивања снимака опасне и неодговорне вожње на друштвеним мрежама.

“Такво понашање не само да представља тешко кршење саобраћајних прописа, већ додатно потиче друге возаче на сличне радње, чиме се угрожава сигурност свих учесника у саобраћају,” истакнуто је.

Полиција апелује на грађане, а посебно млађе возаче, да не учествују у таквим радњама нити их промовишу путем интернета. Умјесто тога, позивају све који посједују информације о сличним случајевима да их доставе полицији, а не да их дијеле јавно.

“МУП ће и убудуће одлучно реаговати на свако понашање које угрожава саобраћајну сигурност и јавни ред и мир,” закључује се у саопћењу Управе полиције ЖЗХ.

Подијели:

Тагови:

Мостар

Ljubuški

Казна

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Иде ли Узуновићeва на "оптуженичку" клупу?

БиХ

Иде ли Узуновићeва на "оптуженичку" клупу?

4 ч

0
Horoskop

Занимљивости

Ако сте међу ова 3 хороскопска знака, до краја дана чека вас невјероватан обрт

4 ч

0
Пуцњава у загребачком насељу, рањен мушкарац, нападач Леон Лучић

Хроника

Пуцњава у загребачком насељу, рањен мушкарац, нападач Леон Лучић

4 ч

0
Испред Народне скупштине Србије дошло да пуцњаве, избио и велики пожар

Србија

Испред Народне скупштине Србије дошло да пуцњаве, избио и велики пожар

4 ч

3

Више из рубрике

Пуцњава у загребачком насељу, рањен мушкарац, нападач Леон Лучић

Хроника

Пуцњава у загребачком насељу, рањен мушкарац, нападач Леон Лучић

4 ч

0
Откривено од чега је умрло новорођенче које је пронађено на трави у Новом Саду

Хроника

Откривено од чега је умрло новорођенче које је пронађено на трави у Новом Саду

4 ч

0
Акција "Барут": Под истрагом више особа због продаје имовине Витезит

Хроника

Акција "Барут": Под истрагом више особа због продаје имовине Витезит

6 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Нема повријеђених у незгоди код Билеће

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

47

Додик: Ускоро промоција пројекта брзе цесте од Требиња до Вишеграда

15

46

Којић: Сени Узуновић изрећи дисциплинску мјеру због нарушавања кредибилитета правосуђа

15

45

Селак: Грађани с правом очекују одговорност правосуђа

15

43

Нинковић: Договор са васпитачима доказао оно што је СНСД тврдио - у буџету града има довољно новца

15

41

У Србији ухапшено 10 осумњичених припадника криминалне групе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner