Медицински факултет свечаном академијом обиљежио 47 година рада

Свечаном академијом Медицински факултет Универзитета у Бањалуци обиљежио је још једну годишњицу. На 47 годину постојања и рада промовисано је 168 дипломираних доктора медицине, денталне медицине, мастера фармације и дипломираних медицинара здравствених наука.
Студент генерације Медицинског факултета Катарина Талић каже да за њу додјела дипломе представља огромну част, и да ће након додатног усавршавања својим останком на просторима Републике Српске допринијети поспјешивању здравственог система Републике Српске.
“Ово за мене представља велику част и одговорност и заиста ми доста значи прије свега представља потицај да И у даљем свом раду пружам свој максимум како у подручју науке тако и у подручју пружања услуге пацијентима”, каже Катарина Талић, студент генерације Медицинског факултета.
Са академије је поручено да је Медицински Факултет постао несумњиво лидер у школовању високо квалитетног кадра здравствених радника који је најважнији дио структуре здравственог система Српске.
"Веома смо почаствовани овим догађајем и надамо се да ће факултет као што је и до сада крупним корацима ићи напријед те наставити и даље да буде најбољи факултет Универзитета а наша претензија је да будемо најбољи факултет у регији”, каже Ранко Шкрбић, Декан Медицинског факултета.
Ректор Универзитета Радослав Гајанин честитао је на овом јубилеју и нагласио да ће Универзитет и у будућности наставити путем напретка и развоја.
“Ако посматрамо кроз бројке дакле медицински факултет публикује између 30 и 40 одсто научних публикација које су публиковане у међународним референтним часописа када погледамо Универзитет у Бања Луци”
03:50 – 04:05 “Желим да честитам годишњицу и желим успјешан рад и развој у будућности надам се дакле да ћемо у следећој години изградити кампус на УКЦ-у”, каже Радослав Гајанин, ректор Универзитета.
Медицински факултет је кроз историју од 1978. године од свог оснивања континуирано радио на техничком опремању и оспособљавању стручног кадра, што је омогућило да већ 47 година буде један од најпрепознатљивијих и најсавременијих образовних институција на мапи Републике Српске и региона.
