Logo
Large banner

Медицински факултет свечаном академијом обиљежио 47 година рада

Извор:

АТВ

15.11.2025

19:30

Коментари:

0
Медицински факултет свечаном академијом обиљежио 47 година рада
Фото: ATV

Свечаном академијом Медицински факултет Универзитета у Бањалуци обиљежио је још једну годишњицу. На 47 годину постојања и рада промовисано је 168 дипломираних доктора медицине, денталне медицине, мастера фармације и дипломираних медицинара здравствених наука.

Студент генерације Медицинског факултета Катарина Талић каже да за њу додјела дипломе представља огромну част, и да ће након додатног усавршавања својим останком на просторима Републике Српске допринијети поспјешивању здравственог система Републике Српске.

“Ово за мене представља велику част и одговорност и заиста ми доста значи прије свега представља потицај да И у даљем свом раду пружам свој максимум како у подручју науке тако и у подручју пружања услуге пацијентима”, каже Катарина Талић, студент генерације Медицинског факултета.

Са академије је поручено да је Медицински Факултет постао несумњиво лидер у школовању високо квалитетног кадра здравствених радника који је најважнији дио структуре здравственог система Српске.

"Веома смо почаствовани овим догађајем и надамо се да ће факултет као што је и до сада крупним корацима ићи напријед те наставити и даље да буде најбољи факултет Универзитета а наша претензија је да будемо најбољи факултет у регији”, каже Ранко Шкрбић, Декан Медицинског факултета.

Ректор Универзитета Радослав Гајанин честитао је на овом јубилеју и нагласио да ће Универзитет и у будућности наставити путем напретка и развоја.

“Ако посматрамо кроз бројке дакле медицински факултет публикује између 30 и 40 одсто научних публикација које су публиковане у међународним референтним часописа када погледамо Универзитет у Бања Луци”

03:50 – 04:05 “Желим да честитам годишњицу и желим успјешан рад и развој у будућности надам се дакле да ћемо у следећој години изградити кампус на УКЦ-у”, каже Радослав Гајанин, ректор Универзитета.

Медицински факултет је кроз историју од 1978. године од свог оснивања континуирано радио на техничком опремању и оспособљавању стручног кадра, што је омогућило да већ 47 година буде један од најпрепознатљивијих и најсавременијих образовних институција на мапи Републике Српске и региона.

Подијели:

Таг:

Medicinski fakultet

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Из ЕРС порука - Стабилни смо

Република Српска

Из ЕРС порука - Стабилни смо

51 мин

0
Централна прослава Дана специјалне бригаде МУП-а Републике Српске

Република Српска

Централна прослава Дана специјалне бригаде МУП-а Републике Српске

54 мин

0
Каран: Ове изборе тражио неко ко се бори против Републике Српске 30 година

Република Српска

Каран: Ове изборе тражио неко ко се бори против Републике Српске 30 година

1 ч

0
Цвијановић: Побједа Синише Карана за сигурну и безбједну Српску

Република Српска

Цвијановић: Побједа Синише Карана за сигурну и безбједну Српску

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

01

Инцидент у Зеници пред меч БиХ и Румуније, интервенисала полиција

19

44

Први потез новог тренера Партизана – стиже "ново" лице

19

35

Како ће функционисати фонд за дјечију штедњу?

19

30

Медицински факултет свечаном академијом обиљежио 47 година рада

19

23

Из ЕРС порука - Стабилни смо

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner