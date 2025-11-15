Централна прослава Дана специјалне бригаде МУП-а Републике Српске

Аутор:Сања Трифковић
15.11.2025
19:20
Коментари:0
Прије 30 година посљедњи пут припадници ове јединице постројени су у Зворнику. Данас су у Бијељини ветерани рапорт предали генералу Горан Сарићу који је био на челу јединице. Значај ове бригаде немјерљив је.
"Специјална бригада била је једна од најзначајнијих јединица одбрамбено-отаџбинског рата, која је изнијела рат. Девет одреда Специјалне бригаде полиције МУП-а Републике Српске били су девет стубова одбране Републике Српске. И данас оно што је важно да поручимо је да Република Српска се сјећа својих ветерана, они су заједно са нама и у борби за Републику Српску осјећају све оно што она пролази и сјећају се на њихову жртву, а посебно оних који су пали у тој борби", каже министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.
Част, слобода и јединство ријечи су које су пратиле постројавање ветерана први пут након 30 година у слободној Републици Српској.
"Да се поклоним свима онима који су дали свој живот, онима који су рањени као и онима који и данас са поносом носе ову униформу. Сматрам да су показали и доказали да љубав према отаџбини није само ријеч, него и њихов данашњи долазак, показује да имамо обавезу да испратимо све оне традиције које смо његовали у току одбрамбено отаџбинског рата, а Влада и РС их никада неће заборавити", каже Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Да су увијек ту на одбрани и темељима Републике Српске које су тако срчано бранили и одбранили, поручују и данас.
"Свагдје тамо гдје је било густо, многи су дали своје животе, окупљање овђе значи одати њима почаст. Желимо и да виде да оно што су они чинили није било узалудно и да Република Српска данас стоји стабилна без икаквих угрожавања и да је поправила свом међународни политички рејтинг", каже предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Специјална бригада полиције МУП-а Републике Српске настала је у другој половини 1992. године .У периоду ратних сукоба, од 1992. до краја 1994. године, формирано је девет одреда са Командом бригаде која је била стационирана у Јањи. Специјална бригада полиције у ратном периоду бројала је око 1.500 припадника, од чега су 144 припадника дали животе за Републику Српску и око 400 припадника је теже и лакше рањено.
