Цвијановић: Побједа Синише Карана за сигурну и безбједну Српску

15.11.2025

17:59

Цвијановић: Побједа Синише Карана за сигурну и безбједну Српску
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић рекла је да је побједа предсједничког кандидата ове странке Синише Карана на предстојећим пријевременим изборима потребна да би Република Српска наставила сигурно и безбједно да се креће.

Цвијановићева је истакла да је то потребно како би Српска могла да предузима све неопходне радње да се излази у сусрет грађанима.

"Да се покаже јединство институција и народа, те међусобно разумијевање као и чињеница да смо на истом задатку – институције и сви наши грађани, односно цијела Српска", рекла је Цвијановићева новинарима у бањалучком мјесту Крупа на Врбасу гдје је вечерас одржана предизборна трибина СНСД-а.

Она је навела да је сигурна да ће Каран однијети велику и убједљиву побједу јер је дио приче која је много година на бранику свега што су уставне надлежности, права и обавезе Српске.

"Он је човјек система и разумије како он треба да функционише, те да одговори и потребама грађана и саме Републике Српске, да се заштити од свих оних који су много година настојали да јој нанесу зло. Дакле, сигурно ће бити изазова у будућности и зато нам је потребна та побједа" рекла је Цвијановићева.

Жељка Цвијановић

Пријевремени избори 2025

