Зимска служба почела са радом

Извор:
СРНА
15.11.2025
14:47
Зимска служба "Аутопутева Републике Српске" од данас званично започиње рад и у приправности ће бити до 15. марта.
Према оперативном програму рада, зимске службе овог предузећа одржавају укупно 111 километара ауто-путева, подијељених у четири дионице.
Из предузећа "Аутопутеви" саопштено је да је данас у кругу Центра за одржавање и контролу саобраћаја у Лакташима обављена редовна годишња смотра механизације зимске службе.
Главни инжењер за одржавање у Сектору за техничке послове Драженко Кењало рекао је да је све спремно за зимску сезону и да би већ наредног викенда, ако је судити по најавама метеоролога, могла да има први овогодишњи сусрет са сњежним пахуљама.
Он је додао да су од 1. октобра до 15. новембра спровели припремне активности.
"Прва дионица је Бањалука - Градишка, дужине 33,5 километра и укупне површине за посипање 747.079 метара квадратних. Друга дионица је Бањалука - Прњавор, дужине 36 километара и укупне површне за посипање 30.650 метара квадратних. Трећа дионица је Прњавор – Добој плус петља `Товира`, дужине 36 километара и укупне површине за посипање 453.860 метара квадратних. Четврта дионица је Коридор `Пет це` дужине 5,5 километара и површине за посипање 64.050 метара квадратних", навео је Кењало.
Руководилац зимске службе Дарио Кодић рекао је да је обезбијеђено 4.500 тона индустријске соли за посипање коловоза, као и 21 камион, пет полутеретних возила, 10 путничких возила и двије цистерне.
