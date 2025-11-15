Logo
Зимска служба почела са радом

Извор:

СРНА

15.11.2025

14:47

Коментари:

0
Зимска служба почела са радом
Фото: АТВ

Зимска служба "Аутопутева Републике Српске" од данас званично започиње рад и у приправности ће бити до 15. марта.

Према оперативном програму рада, зимске службе овог предузећа одржавају укупно 111 километара ауто-путева, подијељених у четири дионице.

Из предузећа "Аутопутеви" саопштено је да је данас у кругу Центра за одржавање и контролу саобраћаја у Лакташима обављена редовна годишња смотра механизације зимске службе.

Главни инжењер за одржавање у Сектору за техничке послове Драженко Кењало рекао је да је све спремно за зимску сезону и да би већ наредног викенда, ако је судити по најавама метеоролога, могла да има први овогодишњи сусрет са сњежним пахуљама.

autoput pixabay

Свијет

Пензионер из БиХ изазвао хаос на њемачком ауто-путу

Он је додао да су од 1. октобра до 15. новембра спровели припремне активности.

"Прва дионица је Бањалука - Градишка, дужине 33,5 километра и укупне површине за посипање 747.079 метара квадратних. Друга дионица је Бањалука - Прњавор, дужине 36 километара и укупне површне за посипање 30.650 метара квадратних. Трећа дионица је Прњавор – Добој плус петља `Товира`, дужине 36 километара и укупне површине за посипање 453.860 метара квадратних. Четврта дионица је Коридор `Пет це` дужине 5,5 километара и површине за посипање 64.050 метара квадратних", навео је Кењало.

Руководилац зимске службе Дарио Кодић рекао је да је обезбијеђено 4.500 тона индустријске соли за посипање коловоза, као и 21 камион, пет полутеретних возила, 10 путничких возила и двије цистерне.

