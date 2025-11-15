Logo
Ковачевић о позиву Дураковића: Прво су срушили вољу Срба, сада би да они изаберу умјесто нас

Агенције

Агенције

15.11.2025

13:17

Ковачевић о позиву Дураковића: Прво су срушили вољу Срба, сада би да они изаберу умјесто нас

Само наивнима може бити изненађење што су Ћамил Дураковић и све сарајевске странке позвале Бошњаке у Републици Српској да гласају против Синише Карана, рекао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.

"Нису они, заједно са Шмитом и нашом опозицијом, рушили Додика, вољу Срба и Републике Српске да би Срби опет изабрали јачање и одбрану Српске, већ да би Бошњаци донијели побједу онима који ће одустајањем од заштите Српске вратити политички дуг", навео је Ковачевић.

Додао је да зато Дураковић сам каже да ће 40.000 Бошњака бити превага на изборима и да ни случајно не смију изабрати Карана који каже да је глас за њега, глас за Додика и за Републику Српску.

"Прво су поништили оно што су Срби и Република Српска изабрали. Сада желе да умјесто Срба, они изаберу. Али, неће моћи. Јер то је ипак наш предсједник. Зато ће јединство и слога српског народа бити најбољи могући одговор. Побиједиће Српска", објавио је на Иксу Ковачевић, који је и српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ.

Дураковић сматра да би гласови Бошњака, а њих четрдесет хиљада активно гласа, могли да буду превага на изборима 23. новембра за предсједника Републике Српске.

"Ако већ имамо право и ако треба да бирамо, онда сигурно не треба да бирамо оне који кажу: глас за мене је глас за Додика, глас за Додика је глас за Републику Српску", рекао је Дураковић.

Тагови:

Радован Ковачевић

Синиша Каран

