Укрупњавање странака - шта је циљ?

Извор:
АТВ
14.11.2025
19:13
Коментари:0
Прегруписавање и збијање редова, то је једина заједничка тачка власти и опозиције. И једни и други се удружују да би ојачали дјеловање и осигурали своје позиције након избора. Посљедњи примјер заједничког дјеловања су Социјалистичка партија и Демос али и ДНС и НПС. Дарко Бањац предсједник НПС-а подржава спајање странака јер имају заједнички циљ.
"НПД и ДПС неће имати проблем са концензусом и ми се сада боримо у наредних годину дана да остваримо што већи број гласова кроз народне посланике и све оно што је наш политички рад", рекао је Дарко Бањац предсједник НПС-а.
И опозиција се поново спојила. Први покушај је био 2014. године формирањем Савеза за промјене. Тада није успјело јер није било договора око тога ко ће бити носилац кључних функција, па је та прича неславно завршила. Овај пут покрет Сигурна Српска удружила је три странe. ПДП, Независни покрет Својим путем, и начелник општине Пале Дејан Којић. Да ли ће поново бити исти сценарио?
"Проналазимо здраве начине да се изборимо са свим лошим што је било у претходном периоду и како да у будућности добијемо неки нови оквир и форму и снагу да идемо новим политичким путем", рекла је Мирна Савић Бањац, члан предсједништва ПСС.
Кад је у питању владајућа коалиција, они већ одавно раде по принципу укрупњавања. Циљева је много, прелазак цензуса, заједничко одлучивање, јачање кадрова, сматрају у СНСД-у.
"Оно што би било најздравије је да се пол сцена укрупњава али од странака које се спајају једне с другима и гдје постаје мањи број пол субјеката, ја бих генерално волио да имамо мање странака и изборни систем који стимулише веће странке", рекао је Срђан Мазалица, шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске.
Заједничка дјеловања странака подржавају и у СДС-у.
"Мање би било политичке трговине уцјена јер странке које добију мандат два дају себи већу важност него странке које имају много више мандата самим тим добијамо неквалитетну извршну власт неквалитетне људе на одређеним функцијама који одговарају својој пол опцији а мање друштву", рекао је Недељко Гламочак, посланик СДС-а у Народној скупштини Републике Српске.
Политички аналитичари кажу да укрупњавање странака није ништа ново али је важно да јавност зна који је циљ спајања и да ли ће грађани имати корист.
"Мале сателит странке покушавају да добију одређене бенефиције у виду компензационих мандата директорских функција трговањем на бирачким одборима трговањем и мјестима посматрача то је све како би постигао свој лични интерес а све обавијено коруптивним радњама тако да не можемо посматрати у идеал-типским околностима већ у контексту Републике Српске", рекао је Младен Бубоњић,политички аналитичар.
Као што смо рекли на почетку наше приче, прегруписавање и збијање редова је једина заједничка тачка власти и опозиције, јер очигледно је упитно и само постојање појединих странака да су дјеловања другачија.
