Додик: Синиша Каран наставља политику успјеха

14.11.2025
17:01
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да су Милићи мјесто побједа и остварених пројеката и да грађани на пријевременим предсједничким изборима требају да гласају за кандидата СНСД-а Синишу Карана који ће наставити политику успјеха.
Додик је истакао да је, заједно са сарадницима, дио политичког покрета који се бори за Републику Српску.
Навео је да су одлучили да га склоне са функције због непоштовања Нијемца, али да је његово одазивање Суду БиХ био добар потез јер је тиме привучена међународна пажња.
''То је политички процес који ће бити ријешен на политички начин'', рекао је Додик у разговору са грађанима Милића у Дому рудара.
Он је навео да изборе за предсједника Републике Српске нико није хтио, али да су муслимани жељели да одлуче у име Срба и да смијене предсједника мимо Устава.
''Сваки глас који није за Синишу Карана је глас за Кристијана Шмита и окупацију. Зато позивам и људе из опозиције да се опамете'', рекао је Додик.
Истакао је да су избори референдум да ли ће Шмит остати у БиХ.
''Ви то треба да одлучите'', закључио је Додик.
Каран је поручио да му је част што може да поднесе жртву за свој народ, како је то урадио Милорад Додик, те истакао да се на предстојећим изборима бира слобода или окупација.
''Ово су избори Кристијана Шмита и ви имате само један избор'', рекао је Каран.
Он је истакао да је веома важно сачувати Републику Српску, јер само тако српски народ може опстати на овим просторима.
''Ви сада поново бирате и задржавате право да одлучите о својој судбини. Одбаците окупатора Шмита и прихватите политику Милорада Додика. Знам да нећете погријешити'', рекао је Каран.
Предсједник Општинског одбора СНСД-а Милићи Марко Савић рекао је да је Синиша Каран прави избор, јер је човјек који говори мирно, али снажно.
''Ту је Милорад Додик, који се жртвовао за свој народ и Републику Српску, да буде брана и подршка свима нама'', рекао је Савић.
