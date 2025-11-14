Logo
Додик: Српска има снагу да подигне сваки свој крај

14.11.2025

13:54

Додик: Српска има снагу да подигне сваки свој крај
Фото: АТВ

Хан Пијесак је мјесто које никад није поклекнуло, из ове средине потекла је војничка дисциплина, чврст карактер и онај тихи, непоколебљиви понос који је у темељима Републике Српске, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

- Данас, Хан Пијесак је бисер који свијету тек треба да потпуно откријемо. Овдје су традиција, понос и прелијепа природа - савршени темељи за снажан туристички развој - истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Дјечак убица са другом

Хроника

Отац тврди: Дјечак убица из Нишке Бање планирао још убистава

Како Додик истиче, Српска има снагу да подигне сваки свој крај, и Хан Пијесак то заслужује.

- Зато 23. новембра подржавамо Синишу Карана, да наставимо развој сваког дијела наше земље. Српска расте - заједно са Хан Пијеском - истиче Додик.

Таг:

Милорад Додик

