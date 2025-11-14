Додик: Српска има снагу да подигне сваки свој крај

- Данас, Хан Пијесак је бисер који свијету тек треба да потпуно откријемо. Овдје су традиција, понос и прелијепа природа - савршени темељи за снажан туристички развој - истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Како Додик истиче, Српска има снагу да подигне сваки свој крај, и Хан Пијесак то заслужује.

- Зато 23. новембра подржавамо Синишу Карана, да наставимо развој сваког дијела наше земље. Српска расте - заједно са Хан Пијеском - истиче Додик.