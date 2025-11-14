Додик: Српска има снагу да подигне сваки свој крај

14.11.2025
13:54
Коментари:0
Хан Пијесак је мјесто које никад није поклекнуло, из ове средине потекла је војничка дисциплина, чврст карактер и онај тихи, непоколебљиви понос који је у темељима Републике Српске, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
- Данас, Хан Пијесак је бисер који свијету тек треба да потпуно откријемо. Овдје су традиција, понос и прелијепа природа - савршени темељи за снажан туристички развој - истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Хроника
Отац тврди: Дјечак убица из Нишке Бање планирао још убистава
Како Додик истиче, Српска има снагу да подигне сваки свој крај, и Хан Пијесак то заслужује.
- Зато 23. новембра подржавамо Синишу Карана, да наставимо развој сваког дијела наше земље. Српска расте - заједно са Хан Пијеском - истиче Додик.
Хан Пијесак је мјесто које никад није поклекнуло.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 14, 2025
Из ове средине потекла је војничка дисциплина, чврст карактер и онај тихи, непоколебљиви понос који је у темељима Републике Српске.
Данас, Хан Пијесак је бисер који свијету тек треба да потпуно откријемо.
Овдје су традиција,… pic.twitter.com/apBcONJwT8
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
7 ч4
Најновије
Најчитаније
16
40
16
35
16
24
16
23
16
22
Тренутно на програму