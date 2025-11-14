Убила момка само дан након вјеридбе: У стану у тренутку злочина било и дијете

Извор:
Требало је да буде до краја живота, али је њихова срећа трајала само један дан. Кристина К. (26) убола је свог вјереника у срце, дан након њихове вјериде, а данас на суду у њемачком граду Пасау почиње суђење због убиства.
Трагични инцидент се догодио 1. јуна, а несрећни Јулијан је искрварио до смрти, а полицију је о свему обавијестио комшија.
Кристини се на терет ставља убиство из нехата, а она се све вријеме брани да је дјеловала у самоодбрани.
Она је полицији испричала да су се дан након вјеридбе жестоко посвађали у кухињи, наводно јер је она заборавила кључеве од стана у аутобусу, због чега је он био приморан да развали врата.
Током свађе и гурања, на под је пала фиока са прибором за јело и тада је Кристина зграбила нож и снажно га убола у груди.
У првој верзији изјаве она је рекла да се он сам убо на нож док је празнио машину за судове, али је касније промијенила исказ. Рекла је да је дечком покушао да је силује и да је дјеловала у самоодбрани.
"Јулијан је био подвојена личност. У једном тренутку је био пун љубави за њу, а у другом тренутку се понашао врло насилно. Често ју је шамарао. Још раније ју је запросио док је носио доњи веш, што је Кристина сматрала врло неприкладним. Рекла ми је да је просидбу прихватила тек 31. маја", испричао је Кристинин адвокат.
Пар има десетомјесечног сина који је био у стану.
Комшија Филип, који је и позвао полицију, каже да је увече чуо буку из њиховог стана.
"Помислио сам да ју је Јулијан ударио, јер сам чуо како Кристина виче и моли га да изађе. Када је постало врло напето, одлучио сам да уђем у стан. Тада сам видио Јулијана како са убодном раном лежи на поду. Кристина је стајала поред њега и покушала је да га оживи", испричао је Филип.
Током суђења, Кристина је искористила право да се брани ћутањем.
