Аустралијанац напао Аријану Гранде: Испливали детаљи инцидента

Извор:

Информер

14.11.2025

13:36

Аустралијанац напао Аријану Гранде: Испливали детаљи инцидента
Фото: Tanjug

Аустралијанац Џонсон Вен (26) оптужен је за нарушавање јавног реда и мира након што је прескочио ограду и насрнуо на глумицу и певачицу Аријану Гранде на премијери филма "Wicked: For Good" у Сингапуру.

Инцидент је снимљен и постао виралан на друштвеним мрежама.

Локални медији су објавили да Вен, који није имао адвоката, намјерава да се изјасни кривим.

Ово није први пут да Вен, који себе описује као најомраженијег трола, упада на неки концерт или догађај.

На његовом Инстаграм профилу могу се видети снимци на којима омета друге догађаје са познатим личностима, укључујући скок на бину на концерту Кети Пери у Сиднеју у јуну ове године.

илу-мед-04112025

Здравље

У мед додајте ову заборављену биљку и прочистите дисајне путеве: Одлична је смјеса за пушаче

Исто је учинио и на концерту групе "Chainsmokers" прошлог децембра. Вен је првобитно на Инстаграму објавио да је "слободан након хапшења", али га је суд данас и формално оптужио.

Ако буде проглашен кривим, може бити кажњен до 2.000 сингапурских долара (1.300 евра).

Фанови и медији критикују његово понашање и позивају на строже безбједносне мере, истичући да је инцидент могао поново да трауматизује Грандову, која је преживјела терористички напад на концерту у Манчестеру 2017.

Гранде се није оглашавала поводом инцидента, а премијера филма је настављена према плану, пише Информер.

Тагови:

napad

Arijana Grande

