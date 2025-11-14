Спомиње се интимни снимак: Не смирује се рат Кије Коцкар и Каће Живковић

Извор:
Блиц
14.11.2025
12:05
Коментари:0
Кија Коцкар је изнијела тврдњу да Катарина Живковић наводно дијели интимни снимак Милана Милошевића, а пјевачица се огласила тим поводом и открила како је реаговао водитељ на скандал у који је уплетен.
"Ја за то нисам знала, а онда ме је позвао Милан Милошевић и исмијала сам се онако из свег срца. Тај снимак не постоји, али сам констатовала са Миланом и да постоји, то би био најјачи снимак на свијету зато што он све што ради је најјаче и најбоље. То је једна лаж и измишљотина оног полупаног блебетала", рекла је Катарина Живковић за "Блиц".
Подсјетимо, у току јавне свађе између бивших пријатељица Кије Коцкар и Катарине Живковић, побједница "Задруге" изнијела је шок тврдње о бившој другарици.
Србија
Ученик у школу донио реплику метка, родитељи тврде да малтретира вршњаке
"Јао, да. Позови свог друга Милана и кажи му како дијелиш свима његов интимни снимак. Упс, Катарина, твој Инстаграм стори показује ко си ти. Показује твоје мишљење о мени. Другарице. Па што си га чувала толико година? Спушташ само себе. Твоје понашање ван камера, према мени, према ево и Милану, твојим другарицама које нису јавне личности исто показује ко си ти", поручила је Кија путем свог Инстаграм профила.
Подсјетимо, током јавне свађе, Кија Коцкар је открила идентитет мужа Катарине Живковић ког је крила од јавности.
"Врло су тешке ријечи да мене уплићеш и да ми стављаш наслов како се дружим са особом која се сумњичи за убиство (Дијаном Хркаловић, прим. нов), када је твој партнер Небојша Стојковић Стојке, а све о њему можете видјети на Гуглу", рекла је Кија и додала да сматра да је заправо она та која је била у опасности.
Сцена
Ко је Небојша Стојковић Стојке? Преживио атентат, наводно отац Каћиног дјетета
"Ја сам та која је, према свему што се може прочитати на Гуглу, заправо била у директној или индиректној опасности кад год сам била у близини те твоје породичне куће, твог партнера и саме тебе, јер си ти његова дугогодишња партнерка, што цијели град зна", завршила је Кија Коцкар за Блиц обраћајући се својој бившој пријатељици.
Катарина Живковић одговорила је Кији јавно, након што је Коцкар након што је открила идентитет њеног мужа.
"Са ким сам ја то је моја приватна ствар а не њена. Ето сад не мора да се крије иза својих многобројних профила да коментарише са ким сам. Сад може да их користи само за хејтовање и лијечење своје злобе. Да има иоле мозга не би остала сама, без мужа и пријатеља. Ко нема свој живот бави се туђим животима, а из овога се види да се осјећа веома лоше психички и да вапи за пажњом у медијима", написала је Каћа на Инстаграму.
Сцена
1 д0
Сцена
1 д0
Србија
1 д1
Србија
1 д0
Сцена
5 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
22 ч0
Најновије
Најчитаније
16
35
16
24
16
23
16
22
16
16
Тренутно на програму