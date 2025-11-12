Logo
Large banner

Шта је Небојша Стојковић Стојке говорио о покушају атентата на њега

Извор:

Курир

12.11.2025

18:40

Коментари:

0
Шта је Небојша Стојковић Стојке говорио о покушају атентата на њега
Фото: Privatna arhiva

Немам везе ни са једним кланом из Црне Горе, па тако ни са њиховим ратовима, који ме не занимају

Небојша Стојковић Стојке (49), који је почетком септембра 2017. године тешко рањен у главу у Барселони, причао је за Курир да напад на њега нема никакве везе са криминалним групама из Црне Горе.

Небојша Стојковић Стојке

Сцена

Ко је Небојша Стојковић Стојке? Преживио атентат, наводно отац Каћиног дјетета

Вођа „раковичког кална“, како га је раније означила полиција, реаговао је на спекулације које су се појавиле у медијима да је он био жртва пуцњаве у Шпанији јер је блиски сарадник озлоглашеног „шкаљарског клана“ из Котора и да иза покушаја његове ликвидације стоји супарнички „кавачки клан“.

- Немам везе ни са једним кланом из Црне Горе, па тако ни са њиховим ратовима, који ме не занимају. На мене је пуцала гњида, избезумљених очију од страха. Ни два пиштоља му нису била довољна да се не плаши. У страху су очи велике, а његове су баш биле огромне - рекао је Стојковић за Курир, напомињући да су написи о његовој повезаности са црногорском мафијом „лажи новинара“.

Небојша Стојковић Стојке Катарина Живковић

Сцена

Ово је муж којег је Каћа Живковић крила годинама: Кија открила његов идентитет, па је поткачила опасно

Подсјетимо, Стојковић је нападнут док је био са пријатељем Дејаном Јусуфовићем, званим Јуса Чупави. Стојковић је погођен у главу и тешко рањен, нападачи су му наводно одсјекли два прста, док је Јусуфовић остао неповријеђен.

Иако је након рањавања био у критичном стању и прогнозе су биле неизвесне, његово здравствено стање се поправило посљедњих дана, а на Фејсбуку је осванула и његова прва фотографија након рањавања. Уз поруку захвалности свима који су Стојкету пружили подршку, фотографију је са својим пратиоцима поделио његов син.

Подијели:

Тагови:

Небојша Стојковић Стојке

atentat

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хорор у Турској: Полицајац убио супругу и двоје дјеце, комшије пријавиле злочин

Свијет

Хорор у Турској: Полицајац убио супругу и двоје дјеце, комшије пријавиле злочин

2 ч

0
Детаљи драме у Бањалуци: Превара од 60.000 КМ

Хроника

Детаљи драме у Бањалуци: Превара од 60.000 КМ

2 ч

0
Француска: Посланици изгласали суспензију реформе пензионог система

Свијет

Француска: Посланици изгласали суспензију реформе пензионог система

2 ч

0
Драма у Бањалуци! Троје ухапшених у центру града

Хроника

Драма у Бањалуци! Троје ухапшених у центру града

2 ч

0

Више из рубрике

Свештеник донио водицу, Милан га избацио: О разлогу бруји град

Србија

Свештеник донио водицу, Милан га избацио: О разлогу бруји град

6 ч

0
Покушај крађе каблова угрозио безбједност возова

Србија

Покушај крађе каблова угрозио безбједност возова

8 ч

0
Вучић: У четвртак важан састанак са Макроном

Србија

Вучић: У четвртак важан састанак са Макроном

23 ч

0
Nafta industrija Srbije NIS Gazprom

Србија

Ђедовић Хандановић: Руски власници НИС-а послали ОФАК-у захтјев за продужетак лиценце за рад

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

45

Природан начин да се ријешите мишева, не подносе мирисе ових биљака

20

39

Нови закон доноси велике промјене за пензионере

20

34

Централне вијести, 12.11.2025.

20

30

Предсједник Барселоне проговорио о повратку Месија

20

19

Леброн Џејмс у развојној лиги!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner