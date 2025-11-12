Шта је Небојша Стојковић Стојке говорио о покушају атентата на њега

Извор:
Немам везе ни са једним кланом из Црне Горе, па тако ни са њиховим ратовима, који ме не занимају
Небојша Стојковић Стојке (49), који је почетком септембра 2017. године тешко рањен у главу у Барселони, причао је за Курир да напад на њега нема никакве везе са криминалним групама из Црне Горе.
Ко је Небојша Стојковић Стојке? Преживио атентат, наводно отац Каћиног дјетета
Вођа „раковичког кална“, како га је раније означила полиција, реаговао је на спекулације које су се појавиле у медијима да је он био жртва пуцњаве у Шпанији јер је блиски сарадник озлоглашеног „шкаљарског клана“ из Котора и да иза покушаја његове ликвидације стоји супарнички „кавачки клан“.
- Немам везе ни са једним кланом из Црне Горе, па тако ни са њиховим ратовима, који ме не занимају. На мене је пуцала гњида, избезумљених очију од страха. Ни два пиштоља му нису била довољна да се не плаши. У страху су очи велике, а његове су баш биле огромне - рекао је Стојковић за Курир, напомињући да су написи о његовој повезаности са црногорском мафијом „лажи новинара“.
Ово је муж којег је Каћа Живковић крила годинама: Кија открила његов идентитет, па је поткачила опасно
Подсјетимо, Стојковић је нападнут док је био са пријатељем Дејаном Јусуфовићем, званим Јуса Чупави. Стојковић је погођен у главу и тешко рањен, нападачи су му наводно одсјекли два прста, док је Јусуфовић остао неповријеђен.
Иако је након рањавања био у критичном стању и прогнозе су биле неизвесне, његово здравствено стање се поправило посљедњих дана, а на Фејсбуку је осванула и његова прва фотографија након рањавања. Уз поруку захвалности свима који су Стојкету пружили подршку, фотографију је са својим пратиоцима поделио његов син.
