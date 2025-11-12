Француска: Посланици изгласали суспензију реформе пензионог система

Извор:
Посланици Народне скупштине Француске изгласали су данас суспензију реформе пензионог система, јавља Ројтерс.
Суспензију је подржало 255 посланика, а 146 је било против.
Ројтерс наглашава да ће чак и сада, када је одобрен конкретан члан којим се обуставља реформа пензионог система, посланици морати да подрже и закон о социјалном осигурању у коначном гласању у каснијој фази да би се реформа заиста суспендовала.
Власти Француске већ неко вријеме покушавају да се изборе са дефицитом у буџету, а реформа, која је изазвала велико незадовољство у Француској, била је важан дио тога.
