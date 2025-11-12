Logo
Дјечак (5) погинуо на дјечјем рођендану након што је на њега пао зид

Телеграф

12.11.2025

15:56

Фото: Принтскрин/Јутјуб

Петогодишњи дјечак погинуо је у уторак, 11. новембра, након што се зид срушио током дјечје рођенданске забаве на терену за мини голф у Лондону.

Инцидент се догодио у недјељу, 9. новембра, око 17.40 часова. Хитна помоћ је одмах стигла на лице мјеста, а дјечак је пребачен хеликоптером у болницу у тешком стању. На лицу мјеста повријеђена је и шестогодишња дјевојчица, која је касније отпуштена кући.

Свједоци наводе да се несрећа догодила док су дјеца учествовала на рођенданској забави. Претпоставља се да је дјечак задобио повреду главе услед урушавања зида, али још увијек није познато који дио објекта је попустио.

"Дубоко смо тужни због трагичног губитка дјетета и изражавамо искрено саучешће његовој породици. У потпуности сарађујемо са властима и пружамо сву могућу подршку погођенима овом трагедијом", саопштио је портпарол мини голф терена.

Полиција истражује случај и сарађује са локалним инспектором за здравље и безбједност. Објекат је затворен, а полиција је присутна на лицу мјеста.

"На лицу мјеста пружили смо помоћ двема повређеним особама, од којих је једно било тешко повријеђено. Оба дјетета су превезена у болницу, а дјечак је, нажалост, преминуо", саопштено је из Хитне помоћи.

Мини голф терени биће затворени наредних дана, а полиција детаљно испитује како је и због чега дошло до трагедије.

(телеграф)

