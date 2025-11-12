Logo
Large banner

Песков: Москва спремна за наставак преговора

Извор:

СРНА

12.11.2025

15:26

Коментари:

0
Dmitrij Peskov
Фото: Танјуг/АП

Русија је спремна да настави преговарачки процес у вези са ситуацијом у Украјини, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Он је напоменуо да Европљани намјеравају да охрабре Кијев да настави рат, док САД желе да се сукоб прекине.

''Преговарачки процес не можете водити сами у условима гдје Кијев не жели да разговара о било чему'', рекао је Песков.

Дмитриј Песков

Свијет

Песков: Запад је свјестан проневјере новца у Кијеву

Он је додао да Кијев има "бројне гријехове", укључујући корупцију.

Подијели:

Тагови:

Дмитриј Песков

Москва

pregovori

Украјина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Moskva/Kremlj

Свијет

Огласила се Москва: Дијалог није успио

5 ч

0
Песков: Русија развија односе са новим руководством Сирије

Свијет

Песков: Русија развија односе са новим руководством Сирије

1 д

0
Песков: Путин то није наредио

Свијет

Песков: Путин то није наредио

3 д

0
Песков: Разговор Путина и Трампа може бити брзо организован

Свијет

Песков: Разговор Путина и Трампа може бити брзо организован

6 д

0

Више из рубрике

Орбан: Нећемо прихватати мигранте и нећемо на њих потрошити ни динар

Свијет

Орбан: Нећемо прихватати мигранте и нећемо на њих потрошити ни динар

1 ч

0
Грешком пуштен филм за одрасле пред д‌јецом, малишани вриштали

Свијет

Грешком пуштен филм за одрасле пред д‌јецом, малишани вриштали

1 ч

0
Коди прије дроге

Свијет

Мајка показала слике: Погледајте шта је дрога урадила мом сину за 7 мјесеци

2 ч

0
Аутобус слетио у провалију, више погинулих

Свијет

Аутобус слетио у провалију, више погинулих

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

38

Преминула звијезда филма "Ловац на змајеве" након тешке борбе са раком

16

37

Деми Мур прославила 63. рођендан, славна глумица показала извајану фигуру

16

31

Макрон жели забрану друштвених мрежа за малољетнике на нивоу ЕУ

16

25

Марин Ле Пен донијела одлуку

16

20

Ко је Небојша Стојковић Стојке? Преживио атентат, наводно отац Каћиног дјетета

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner