Извор:
СРНА
12.11.2025
15:26
Коментари:0
Русија је спремна да настави преговарачки процес у вези са ситуацијом у Украјини, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Он је напоменуо да Европљани намјеравају да охрабре Кијев да настави рат, док САД желе да се сукоб прекине.
''Преговарачки процес не можете водити сами у условима гдје Кијев не жели да разговара о било чему'', рекао је Песков.
Свијет
Песков: Запад је свјестан проневјере новца у Кијеву
Он је додао да Кијев има "бројне гријехове", укључујући корупцију.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
16
38
16
37
16
31
16
25
16
20
Тренутно на програму