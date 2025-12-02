Logo
Завршен састанак Путина и Виткофа у Кремљу

Извор:

Sputnjik

02.12.2025

22:40

Коментари:

0
Састанак Путина и Виткофа
Фото: Tanjug/AP

Након скоро пет сати састанак предсједника Русије Владимир Путин са америчким преговарачима је завршен.

У Москви се налазе специјални изасланик америчког предсједника Стив Виткоф и Џаред Кушнер, зет америчког предсједника Доналда Трампа.

Беч-Аустрија

Свијет

Вук Караџић добија трг у Бечу

Са руске стране, састанку су присуствовали помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков и специјални изасланик руског предсједника за економску сарадњу Кирил Дмитријев.

Путин је започео састанак са Виткофом и Кушнером разговором о њиховој шетњи по Москви, истичући да се градске власти поносе оним што је урађено за развој престонице.

илу-пасош-путовања-18092025

Свијет

Тинејџер (16) из БиХ покушао да уђе у Њемачку са лажним документима

Према информацијама АФП-а, Виткоф се претходног дана поново састао са представницима Кијева, тачније са шефом украјинске делегације, секретаром Савета за националну безбједност и одбрану Украјине Рустемом Умеровим. Након тога, Умеров је отпутовао у Ирску како би Владимиру Зеленском поднио детаљан извјештај.

Москва

Владимир Путин

Стив Виткоф

