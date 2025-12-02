Завршен састанак Путина и Виткофа у Кремљу

Извор:
Sputnjik
02.12.2025
22:40
Коментари:0
Након скоро пет сати састанак предсједника Русије Владимир Путин са америчким преговарачима је завршен.
У Москви се налазе специјални изасланик америчког предсједника Стив Виткоф и Џаред Кушнер, зет америчког предсједника Доналда Трампа.
Свијет
Вук Караџић добија трг у Бечу
Са руске стране, састанку су присуствовали помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков и специјални изасланик руског предсједника за економску сарадњу Кирил Дмитријев.
Путин је започео састанак са Виткофом и Кушнером разговором о њиховој шетњи по Москви, истичући да се градске власти поносе оним што је урађено за развој престонице.
Свијет
Тинејџер (16) из БиХ покушао да уђе у Њемачку са лажним документима
Према информацијама АФП-а, Виткоф се претходног дана поново састао са представницима Кијева, тачније са шефом украјинске делегације, секретаром Савета за националну безбједност и одбрану Украјине Рустемом Умеровим. Након тога, Умеров је отпутовао у Ирску како би Владимиру Зеленском поднио детаљан извјештај.
Здравље
1 ч0
Свијет
1 ч0
Економија
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму