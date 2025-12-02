Ископала себи очи пред црквом: Изговорила само 4 ријечи

Извор:
Телеграф
02.12.2025
22:25
Кејли Мутарт из Флориде данас, 2. децембра, слави свој 28. рођендан, осам година након што је, током тешке психотичне епизоде изазване метамфетамином, трајно изгубила вид.
Иако свој велики дан дочекује без могућности да види, њен животни пут и изузетан оптимизам инспиришу широм свијета.
Мутарт је имала само 20 година када је, у стању тешке халуцинације, нанијела себи трајне повреде ископавши сопствене очи. Тај чин био је посљедица краткотрајне али опасне зависности од метамфетамина, коју је развила након што је, како се вјерује, пушила џоинт помијешан са синтетичком дрогом.
Непосредно прије трагедије, била је неколико дана удаљена од одласка на рехабилитацију, јер је њена мајка примијетила погоршање стања и затражила помоћ.
Судбоносног 6. фебруара 2018. године, након велике дозе дроге, мучног раскида и менталног слома, Кејли је залутала до цркве гдје је почела да халуцинира.
У исповијести за "Космополитан" касније је навела да је вјеровала да мора да жртвује нешто важно да би спасила свијет". У тренуцима тешког психичког поремећаја повриједила је себе, док је оближњи свештеник први притрчао у помоћ након што је чуо њене вриске.
Док је покушавала да ослијепи себе, изговорила је ове четири ријечи: "Желим да видим свјетлост!"
Хитно је хоспитализована, а љекари су уклонили остатке њених очију. Дијагностикован јој је биполарни поремећај, а слиједили су дуги мјесеци рехабилитације, терапије и адаптације на живот без вида.
Данас, осам година касније, Мутарт живи мирнијим животом и отворено говори о свом путу опоравка. Завршила је школу за слепе, савладала Брајево писмо, научила да користи савремену помоћну технологију и постала посвећена хришћанка, што јој, како каже, даје снагу и утјеху.
Носи протетске очи и признаје да се и даље понекад бори са визуелним халуцинацијама, феноменом који описује као "силуете које мој ум ствара да не буде у мраку".
Иако је често размишљала о томе како би њен живот изгледао да није изгубила вид, данас истиче да у сљепилу види и својеврстан "благослов", јер јој је управо оно помогло да се удаљи од зависности.
"Вољела бих да једног дана поново видим своје вољене, да видим какве је боје моја мачка. Али истовремено, вјерујем да ми је ово дато са разлогом, боље је бити слијеп него се икада вратити дрогама", рекла је она.
Њена прича, колико год трагична, данас служи као подсјећање на тежину зависности, али и на невјероватну снагу људског опоравка и вјере, преноси "Телеграф".
