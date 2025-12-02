Дјевојчица (6) спасила себе, мајку и млађег брата помоћу знака који је дала руком

Извор:
Оно што је у почетку изгледало као уобичајена интервенција због саобраћајне незгоде, испоставило се као покушај отмице у Бечу, главном граду Аустрије.
Када су полицајци из градског полицијског командног одјељења Фунфхаус око 19,30 сати у недјељу позвани због саобраћајне несреће у близини једног тржног центра, нису ни слутили како ће се овај случај развити.
Ирачки држављанин стар 39 година није могао да покаже возачку дозволу након несреће, а полиција је приликом детаљније контроле пронашла уплашену жену и двоје мале дјеце на задњем сједишту аутомобила. Шестогодишња дјевојчица показала је полицајцима тада СОС знак руком, чиме је успјела да спасе себе, свог млађег брата и мајку.
Случај је откривен најприје због саобраћајне незгоде. Око 19.30 један аутомобил ударио је други, а судар је изазвао материјалну штету на возилима.
"Код незгода са материјалном штетом у принципу не мора да се позове полиција. Међутим, другом возачу је било чудно понашање човјека из другог возила па је позвао полицију", рекла је портпаролка полиције Јулија Шик.
Поред тога, 39-годишњи Ирачки држављанин у почетку није могао да покаже возачку дозволу. Када је полиција стигла, сумња се појачала. Мушкарац није посједовао важећу возачку дозволу. Полицајцима је такође било сумњиво његово узнемирено понашање.
Док су полицајци документовали случај, примјетили су да у возилу има још особа. Када је полицајац отворио задња врата, на задњем сједишту су сједили 34-годишња жена, његова бивша супруга и њихово двоје мале дјеце. Ријеч је о шестогодишњој дјевојчици и беби.
"Полицајци су се распитивали да ли су путници у возилу добро, када је шестогодишња дјевојчица полицајцу показала СОС знак руком", описала је Шик. Тада је и мајка скупила храброст и кроз сузе замолила полицајце за помоћ.
Ова 34-годишњакиња, чији идентитет није наведен, изјавила је да је управо била отета, а мушкарац је био наоружан. Полицајци су одмах потом одвукли осумњиченог са стране.
Како се касније испоставило, мушкарац је те вечери вјероватно чекао жену на отвореном у другом округу.
"Осумњичени је претходно наводно пријетио жени оштрим предметом, вјероватно ножем, и приморао је њу и дјецу да уђу у аутомобил“, извјестила је Јулија Шик.
Такође је однио и дјечија колица. Испитивање 39-годишњег мушкарца обављено је у понедјељак.
"Мушкарац је изјавио да није приморао бившу супругу да уђе у аутомобил. Такође је рекао да је планирао да се одмах врати у стан", рекла је портпаролка полиције.
Није познато гдје је мушкарац намјеравао да одвезе бившу супругу и дјецу.
"Знамо само да је око сат времена возио жену и дјецу по граду", рекла је Шик.
Током претреса у возилу су пронађена три ножа, као и један у дјечјим колицима. Мушкарац је по налогу Вишњег јавног тужилаштва у Бечу спроведен у притвор. Жена одраније већ има привремену забрану приласка против свог бившег супруга.
