Тајна служба преусмјерила Трампову колону због сумњивог предмета

Извор:

Курир

12.01.2026

08:27

Фото: Tanjug/Ap/Luis M. Alvarez

Бијела кућа је саопштила да је сумњиви предмет откривен током безбједносне контроле на Међународном аеродрому Палм Бич уочи синоћњег одласка америчког предсједника Доналда Трампа са његовог имања Мар-а-Лаго на Флориди за Вашингтон.

Фокс њуз преноси да је то приморало Тајну службу САД да прилагоди руту предсједничке колоне возила.

Званичници су навели да откриће сумњивог предмета на аеродрому није пореметило Трампово планирано путовање, јер су агенти урадили провјеру предмета, а безбједносна прилагођавања руте изведена су из чисте предострожности.

- Током контроле аеродрома Палм Бич уочи доласка (Трампа), америчка Тајна служба је открила сумњиви предмет. Утврђено је да је потребна даља истрага и рута предсједничке колоне је прилагођена у складу са тим - рекла је портпаролка Бијеле куће Керолајн Ливит.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп разматра удар на Иран

Америчка телевизија наводи да је најновија безбједносна узбуна услиједила након одвојеног инцидента који се догодио неколико мјесеци раније, када је Тајна служба открила сумњиву ловачку осматрачницу постављену тако да директно гледа на мјесто гдје Трамп излази из предсједничког авиона "Ер форс уан" када слијеће на Међународни аеродром Палм Бич.

Агенти су ту ловачку осматрачницу открили у октобру прошле године, али приликом околног подручја нису пронашли никога.

- Прије предсједниковог повратка у Вест Палм Бич, Тајна служба САД је открила нешто што је изгледало као ловачка осматрачница у видокругу зоне слијетања авиона "Ер форс уан". Ниједна особа није пронађена на лицу мјеста. ФБИ је од тада преузео вођење истраге и авионом допремио додатне ресурсе за прикупљање свих доказа са мјеста догађаја и употријебио наше капацитете за анализу мобилних телефона - рекао је тада за Фокс њуз Кеш Пател, директор Федералног истражног бироа (ФБИ).

Извор из полиције је касније рекао америчкој телевизији да је ловачка осматрачница изгледа ту стајала "мјесецима" прије него што је откривена.

Инцидент са ловачком осматрачницом догодио се само неколико недјеља након што је Рајан Раут проглашен кривим за покушај атентата на Трампа на његовом терену за голф у Палм Бичу, након што су тужиоци саопштили да је Раут поставио снајперско гнијездо скривено у жбуњу дуж ограде.

Тај случај је услиједио послије ранијег покушаја атентата на Трампа када је тадашњи предсједнички кандидат упуцан у уво током предизборног скупа у Батлеру у Пенсилванији.

Доналд Трамп

tajna služba

