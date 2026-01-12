Logo
Large banner

Хамнеи објавио карикатуру Трампа: "Саркофаг који се распада"

Извор:

Агенције

12.01.2026

07:59

Коментари:

0
На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.
Фото: Office of the Iranian Supreme Leader

Врховни вођа Ирана ајатолах Али Хамнеи објавио је на мрежи Икс карикатуру која приказује америчког предсједника Доналда Трампа као саркофаг који се распада.

На званичном налогу иранског вјерског вође објављена је карикатура предсједника САД уз поруку "и овај ће бити свргнут", преноси Си-Ен-Ен.

Слика приказује америчког лидера као древни камени египатски саркофаг унутар гробнице украшене хијероглифима.

Застава САД и државни грб САД су нацртани као резбарије на саркофагу који пуца и распада се уз пратећи текст који гласи "Као фараон".

Порука објављена уз карикатуру односи се на легендарне краљеве попут фараона древног Египта и Нимрода, библијске личности из Књиге Постања, уз упозорење да су и они "свргнути када су били на врхунцу своје владавине".

Такође се помињу Реза Кан и Мохамед Реза, први и други ирански шах из династије Пахлави.

- Овај човјек који сједи тамо и са ароганцијом и пркосом суди цијелом свијету такође би требало да зна да су обично тирани и арогантни владари свијета, попут фараона, Нимрода, Резе Кана, Мохамеда Резе и сличних, свргнути када су били на врхунцу своје владавине. И овај ће бити свргнут - наводи се у објави ајатолаха Алија Хамнеија, који наставља да објављује поруке на мрежи Икс упркос прекидима комуникација у Ирану.

Подијели:

Тагови:

Ali Hamnei

Доналд Трамп

Иран

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трамп разматра удар на Иран

Свијет

Трамп разматра удар на Иран

12 ч

0
Активисти тврде да је више 500 мртвих у протестима у Ирану, објављен снимак беживотних тијела испред мртвачнице

Свијет

Активисти тврде да је више 500 мртвих у протестима у Ирану, објављен снимак беживотних тијела испред мртвачнице

13 ч

0
На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.

Свијет

Моћан човјек који све контролише: Ево ко је Али Хамнеи – врховни господар Ирана

16 ч

0
Протести у Ирану: Пахлави позвао народ на улице, више од 2.600 приведених, расте број жртава

Свијет

Протести у Ирану: Пахлави позвао народ на улице, више од 2.600 приведених, расте број жртава

23 ч

0

Више из рубрике

У српским затворима откривена "невидљива дрога": Погледајте како су је уносили

Свијет

У српским затворима откривена "невидљива дрога": Погледајте како су је уносили

1 ч

0
Трамп приказао себе као в.д. предсједника Венецуеле

Свијет

Трамп приказао себе као в.д. предсједника Венецуеле

1 ч

0
Предсједник Кубе одбрусио Трампу и најавио борбу до посљедње капи крви

Свијет

Предсједник Кубе одбрусио Трампу и најавио борбу до посљедње капи крви

2 ч

0
Бразил више неће вршити дипломатске активности и послове за Аргентину

Свијет

Бразил више неће вршити дипломатске активности и послове за Аргентину

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

16

Како је Југославија направила хаос на Евровизији 1981

09

12

Бијељина јутрос на -7 без гријања

09

02

Нинковић за АТВ: У овом тренутку је нелегална наплата паркинга у Бањалуци

08

51

Овај пјевач је отац Златана Ибрахимовића: "Он је имао свој свој рат и пијанчење"

08

48

Пронађено тијело жене с повредама главе, супруг испричао бизарну причу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner