Хамнеи објавио карикатуру Трампа: "Саркофаг који се распада"

12.01.2026
Врховни вођа Ирана ајатолах Али Хамнеи објавио је на мрежи Икс карикатуру која приказује америчког предсједника Доналда Трампа као саркофаг који се распада.
На званичном налогу иранског вјерског вође објављена је карикатура предсједника САД уз поруку "и овај ће бити свргнут", преноси Си-Ен-Ен.
Слика приказује америчког лидера као древни камени египатски саркофаг унутар гробнице украшене хијероглифима.
Застава САД и државни грб САД су нацртани као резбарије на саркофагу који пуца и распада се уз пратећи текст који гласи "Као фараон".
آن بابایی که با نخوت و غرور نشسته آنجا راجع به همهی دنیا قضاوت میکند، او هم بداند که معمولاً مستبدّین و مستکبران عالم، از قبیل فرعون و نمرود و رضاخان و محمّدرضا و امثال اینها، وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند،— KHAMENEI.IR | فارسی (@Khamenei_fa) January 11, 2026
این هم سرنگون خواهد شد.#مثل_فرعون pic.twitter.com/hxzJVQQOiL
Порука објављена уз карикатуру односи се на легендарне краљеве попут фараона древног Египта и Нимрода, библијске личности из Књиге Постања, уз упозорење да су и они "свргнути када су били на врхунцу своје владавине".
Такође се помињу Реза Кан и Мохамед Реза, први и други ирански шах из династије Пахлави.
- Овај човјек који сједи тамо и са ароганцијом и пркосом суди цијелом свијету такође би требало да зна да су обично тирани и арогантни владари свијета, попут фараона, Нимрода, Резе Кана, Мохамеда Резе и сличних, свргнути када су били на врхунцу своје владавине. И овај ће бити свргнут - наводи се у објави ајатолаха Алија Хамнеија, који наставља да објављује поруке на мрежи Икс упркос прекидима комуникација у Ирану.
