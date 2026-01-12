Предсједник Кубе одбрусио Трампу и најавио борбу до посљедње капи крви

12.01.2026
07:18
Коментари:0
Након што је Бијела кућа упутила пријетње Куби те поручила како би врло лако могло доћи до напада као што се догодио у Венецуели, огласио се и предсједник ове земље Мигел Дијаз Канел.
Он је на друштвеној мрежи X директно одговорио америчком предсједнику Доналду Трампу те је рекао како САД нема морално право да упире прстом на Кубу.
"Они који све претварају у бизнис, чак и људске животе, немају морални ауторитет да упиру прстом у Кубу ни у чему, апсолутно ни у чему. Они који данас хистерично исцрпљују свој бијес против наше нације, то чине толико бијесни због суверене одлуке овог народа да изабере свој политички модел", навео је предсједник Кубе.
Рекао је и то како је тренутна ситуација на Куби директна посљедица америчке политике.
"Они који криве револуцију за тешке економске тешкоће које трпимо требали би се стидјети што шуте. Јер знају и признају да су те тешкоће резултат драконских мјера екстремног гушења које су нам САД наметале шест деценија и које сада пријете да надмаше", истиче Канел.
На крају, предсједник Кубе рекао је да су спремни на све сценарије.
"Куба је слободна, независна и суверена нација. Нико нам не диктира шта да радимо. Куба не напада. Сједињене Америчке Државе је нападају већ 66 година. Куба не пријети, она се припрема, спремна је да брани домовину до посљедње капи крви", закључио је први човјек Кубе.
