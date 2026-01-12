Logo
Бразил више неће вршити дипломатске активности и послове за Аргентину

Извор:

СРНА

12.01.2026

07:08

Бразил више неће вршити дипломатске активности и послове за Аргентину у пријестоници Венецуеле - Каракасу, пише "Блумберг" позивајући се на добро обавјештене изворе.

До ове промјене долази усљед погоршаних односа између Бразила и Аргентине.

Како се наводи, заступање дипломатских интереса Буенос Аиреса могла би да преузме Италија.

Бразил је преузео администрацију над аргентинском Амбасадом у Каракасу у августу 2024. године, након што су власти Венецуеле протјерале аргентинске дипломате из земље.

"Бразилски званичници већ су саопштили своју одлуку властима Аргентине и Венецуеле", рекао је један од извора.

Ова иницијатива је услиједила након што су аргентински предсједник Хавијер Милеј и његове присталице на друштвеним мрежама напале Бразил и критиковале предсједника Луиса Ињасија Лулу да Силву због његових веза са венецуеланским предсједником Николасом Мадуром, описавши обојицу званичника као "диктаторе".

