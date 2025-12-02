Детаљи великог пожара у требињској болници

Извор:
АТВ
02.12.2025
21:15
Вођа смјене у Територијалној ватрогасној јединици Требиње Миодраг Ћаћић истакао је за АТВ да нема повријеђених у великом пожару који је избио у требињској болници.
"Добили смо позив од портира болнице да гори кревет у соби на одјељењу неурологије. Кад смо дошли, читав спрат је био испуњени димом", рекао је Ћаћић.
Он је истакао да су евакуисани сви пацијенти.
"Да није било медицинара, не би знали у којој соби има пацијената, они су све координисали. Успјели смо да извучемо све пацијенте на сигурном", рекао је Ћаћић.
Директор требињске болнице Недељко Ламбета рекао је за АТВ да раде на томе да се све врати у прв битно стање и да се организује рад болнице.
"Сви пацијенти су збринути и на вријеме пребачени на друга одјељења. Нема повријеђених, само материјална штета. Запалила се соба од докторице. Брзом реакцијом запослених, ватрогасаца и волонтера смо успјели да изведемо све пацијенте", рекао је Ламбета.
Градоначелник Требиња Мирко Ћурић истакао је да су претпоставке да је постојао проблем са инсталацијама.
"Људи који су били ту на одјељењу и доктор који је био у обиласку собе 10 минута раније ништа није примјетио. Богу Хвала никоме ништа није било, чињеница је да је материјална штета евидентна. Све је добро у животу док се о штети прича", рекао је Ћурић.
Ватрогасци су угасили пожар који је вечерас избио на Одјељењу неурологије, потврдио је Неђо Ћук, замјеник командира Територијалне ватрогасне јединице Требиње.
