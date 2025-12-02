Теслићки ђаци брину о свом предузећу

Извор:
Продају мобилне уређаје, сервисирају електронику. На рачуну све више новца. Радници задовољни. Тако је то у предузећу ђака теслићке Економске школе. Додуше, предузеће је виртуелно, баш као роба и новац. Све остало је и те како реално.
"Наше предузеће је "Теk-flix" и бави се сервисом и продајом мобилних уређаја и друге електронике. Своје пословање обавља у пет сектора. А то су маркетинг, рачуноводство, продаја, набавка и секретаријат", рекла је Данијела Ђукић, ученик 4. разреда, Средња школа "Јован Дучић" Теслић.
А од када су покренули своје предузеће у склопу практичне наставе ученици више не желе ни на мали одмор. Предузеће су и те како озбиљно схватили и подијелили послове.
"Сектор набавке врши набавку готових производа, води магацинску евиденцију и саставља калкулације о набавним цијенама", рекла је Михаила Ђурђевић, ученик 4. разреда, Средња школа "Јован Дучић" Теслић
"Сектор продаје врши слање упита и понуда, продаје готове производе и бави се калкулацијом продајних цијена", рекла је Емануела Ћосић, ученик 4. разреда, Средња школа "Јован Дучић" Теслић.
"Бавим се сектором рачуноводства. Оно води дневник и главну књигу и врши обрачун плата и тако даље", рекла је Аида Серхатлић, ученик 4. разреда, Средња школа "Јован Дучић" Теслић.
И тако у овом предузећу за вјежбу ђаци уче на креативан начин. Важно је да управо тако савладају све практичне
"Од оснивања предузећа, расписивања конкурса, пријема радника у радни однос, пословања, слања понуда, упита, наруџбеница, фактура, вођења дневника и остваривања личног дохотка односно зараде", рекла је Жељка Радешић, професор практичне наставе у Средњој школи "Јован Дучић" Теслић.
А ђаци су се заљубили у економију. Зато су у школи од ове године покренули и Економску секцију.
"Ту ученици проширују своје знање из области економије, стичу вјештине комуникација, припремају се за пријемни испит за факултет", рекла је Маријана Ђурић, ученик 2. разреда, Средња школа "Јован Дучић" Теслић
И тако су теслићки ђаци показали да је Економија много више од теорије и бројева. Све се лакше савлада када се теорија примјени у пракси, и све ради са љубављу.
