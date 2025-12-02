Logo
Грађани Бијељине коначно добили топле вијести

Извор:

АТВ

02.12.2025

19:35

Грађани Бијељине коначно добили топле вијести

"Градска топлана" у Бијељини саопштила је да је успјешно отклоњен квар који се данас десио на постројењу предузећа.

"Оба котла су покренута и у наредних неколико сати ће радијатори у становима/кућама бити топли", навели су из "Градске топлане".

Новац

Друштво

Влада одлучила: Радницима 300 КМ за празнике

У саопштењу се додаје да је додатна количина угља стигла у предузеће и да се улажу максимални напори да се стабилизује гријање на подручју цијелог града који је покривен топловодном мрежом.

Из "Топлане" су захвалили корисницима услуга за стрпљење и разумијевање.

