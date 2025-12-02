Грађани Бијељине коначно добили топле вијести

Извор:
02.12.2025
"Градска топлана" у Бијељини саопштила је да је успјешно отклоњен квар који се данас десио на постројењу предузећа.
"Оба котла су покренута и у наредних неколико сати ће радијатори у становима/кућама бити топли", навели су из "Градске топлане".
У саопштењу се додаје да је додатна количина угља стигла у предузеће и да се улажу максимални напори да се стабилизује гријање на подручју цијелог града који је покривен топловодном мрежом.
Из "Топлане" су захвалили корисницима услуга за стрпљење и разумијевање.
